Российский триколор: омичам показали, как выглядит новая подсветка на улице Конева

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Накануне Сергей Шелест в своем телеграм-канале показал омичам, как выглядит новая подсветка в цветах российского триколора на опорах наружного освещения на улице Конева.
«Иногда простые и сравнительно недорогие решения могут сделать городскую среду лучше. Результат, скажу сразу, понравился. Видно, что такая подсветка из специальной гибкой неоновой трубки преобразит магистраль», — написал мэр Шелест.
Специалисты компании «Омскэлектро» разработали два варианта консолей: один высотой 85 сантиметров, а другой — 110 сантиметров. Сергей Шелест вместе с руководителями департамента городского хозяйства и электросетевой компании Кировского округа посмотрели на готовые варианты и выбрали 85-сантиметровую консоль.
Оба варианта консолей похожи внешне, но расходы на материалы, установку и потребление энергии при использовании 85-сантиметровой консоли будут значительно меньше.
В будущем на центральных улицах, которые входят в туристический маршрут, появится оригинальная подсветка цветов государственного флага. В городе планируют осветить опоры и провода надземного освещения, а также контактную сеть электротранспорта.
Департамент транспорта и профильное муниципальное предприятие планируют присоединиться к работе и принять участие в выездном совещании с целью реализации этих планов ко Дню города в этом году.