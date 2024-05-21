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подсветка в цветах российского триколора на улице Конева

Российский триколор: омичам показали, как выглядит новая подсветка на улице Конева

21 мая 2024, 06:39
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста
подсветка в цветах российского триколора на улице Конева
Сергей Шелест показал омичам новую подсветку в цветах российского триколора на опорах наружного освещения на улице Конева. Специалисты компании «Омскэлектро» разработали два варианта консолей: 85 и 110 сантиметров.

Накануне Сергей Шелест в своем телеграм-канале показал омичам, как выглядит новая подсветка в цветах российского триколора на опорах наружного освещения на улице Конева.

«Иногда простые и сравнительно недорогие решения могут сделать городскую среду лучше. Результат, скажу сразу, понравился. Видно, что такая подсветка из специальной гибкой неоновой трубки преобразит магистраль», — написал мэр Шелест.
подсветка в цветах российского триколора на улице Коневаподсветка в цветах российского триколора на улице Конева
подсветка в цветах российского триколора на улице Конева
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

Специалисты компании «Омскэлектро» разработали два варианта консолей: один высотой 85 сантиметров, а другой — 110 сантиметров. Сергей Шелест вместе с руководителями департамента городского хозяйства и электросетевой компании Кировского округа посмотрели на готовые варианты и выбрали 85-сантиметровую консоль.

Оба варианта консолей похожи внешне, но расходы на материалы, установку и потребление энергии при использовании 85-сантиметровой консоли будут значительно меньше.

подсветка в цветах российского триколора на улице Коневаподсветка в цветах российского триколора на улице Конева
подсветка в цветах российского триколора на улице Конева
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста

В будущем на центральных улицах, которые входят в туристический маршрут, появится оригинальная подсветка цветов государственного флага. В городе планируют осветить опоры и провода надземного освещения, а также контактную сеть электротранспорта.

Департамент транспорта и профильное муниципальное предприятие планируют присоединиться к работе и принять участие в выездном совещании с целью реализации этих планов ко Дню города в этом году.

подсветка в цветах российского триколора на улице Коневаподсветка в цветах российского триколора на улице Конева
подсветка в цветах российского триколора на улице Конева
Фото: Тг-канал Сергея Шелеста
На каждый день и праздники. На омском метромосту появится подсветка за 90 млн рублей
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