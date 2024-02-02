После окончания ремонта Ленинградского моста на нем появится подсветка

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сегодня состоялась первая проверка архитектурной подсветки, она прошла на примере первого пролета моста, установкой занималась компания «Интерсвет» из Тюмени. Специалисты оценили, как распределяется освещение и ведет себя краска на металлоконструкциях.
По плану, подсветка будет иметь больше 20 вариантов цветовых сочетаний, которые будут меняться в зависимости от повода. Пока существуют такие варианты: повседневный, праздничный, новогодний, а также для особых случаев, например, 23 февраля или 8 марта.
Кроме того, проект подразумевает появление подсветки и на опорах моста, пока работы завершены только на одной стороне моста, на другой они еще продолжаются. Напомним, что капремонт объекта должен завершиться к 31 мая этого года.