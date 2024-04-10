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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:41

В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

Проект за 6 млн. В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

10 апреля 2024, 09:41
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

Спортивно-игровая площадку обустроят рядом с домами № 16 и 16А к. 1 на Космическом проспекте, на ее постройку планируют потратить 6 миллионов рублей.

Новая спортивно-игровая площадка появится в Октябрьском округе Омска, ее построят рядом с домами № 16А и 16А к.1 на Космическом проспекте.

Подробностями проекта поделился мэр города Сергей Шелест. Градоначальник рассказал, что по всему периметру площадки установят светодиодную ландшафтную подсветку. Внутри расположится зона для самых маленьких с горками, песочницами и мостиками. Рядом установят спортивный комплекс для взрослых, где разместится шведская стенка и баскетбольные кольца.

На реализацию проекта планируется потратить 6 миллионов рублей.

Ранее Город55 писал о строительстве новой площадки в парке имени 30-летия ВЛКСМ, она будет с научно-познавательным уклоном.

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