Проект за 6 млн. В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Новая спортивно-игровая площадка появится в Октябрьском округе Омска, ее построят рядом с домами № 16А и 16А к.1 на Космическом проспекте.
Подробностями проекта поделился мэр города Сергей Шелест. Градоначальник рассказал, что по всему периметру площадки установят светодиодную ландшафтную подсветку. Внутри расположится зона для самых маленьких с горками, песочницами и мостиками. Рядом установят спортивный комплекс для взрослых, где разместится шведская стенка и баскетбольные кольца.
На реализацию проекта планируется потратить 6 миллионов рублей.
Ранее Город55 писал о строительстве новой площадки в парке имени 30-летия ВЛКСМ, она будет с научно-познавательным уклоном.