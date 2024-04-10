Проект за 6 млн. В одном из омских дворов появится детская площадка с подсветкой

Подробностями проекта поделился мэр города Сергей Шелест. Градоначальник рассказал, что по всему периметру площадки установят светодиодную ландшафтную подсветку. Внутри расположится зона для самых маленьких с горками, песочницами и мостиками. Рядом установят спортивный комплекс для взрослых, где разместится шведская стенка и баскетбольные кольца.