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Подсветка

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2024
Необычная подсветка и новый фасад. Омский Пятый театр отремонтируют за 8,5 миллионов
28 августа, 07:06
Огни больших домов. Омские новостройки украсят архитектурной подсветкой
Первопроходцем в преобразовании городской среды стал квартал «Зеленая река»: район стал более освещенным и узнаваемым.
24 июля, 04:18
Подберут оттенки к каждому фасаду: в Омске подсветят все здания и мосты
27 июня, 04:12
«Раз, два, три — поехали!». В Омске запустили подсветку Ленинградского моста
13 июня, 03:03
Омские власти снова начали искать подрядчика, который займется подсветкой метромоста
12 июня, 11:44
В преддверии Дня России подсветка с триколором появилась еще на двух улицах
Подсветка в цветах государственного флага России появилась на улицах Гагарина и Интернациональной, ранее она заработала на опорах наружного освещения на улице Конева.
12 июня, 03:43
В честь Дня защиты детей на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 1 июня, омская телебашня будет украшена шариками и детскими ладошками на фоне солнечного неба.
31 мая, 13:56
Эвакуация в «Меге», подсветка моста за 90 млн и областной режим ЧС. Омск сегодня
16 мая, 14:45
Виталий Хоценко рассказал о сроках возвращения в строй Ленинградского моста в Омске
22 апреля, 10:08
В честь Дня космонавтики на омской телебашне включат праздничную подсветку
Завтра, 12 апреля, на телебашне можно будет увидеть восход солнца, Землю на звездном небе и планеты солнечной системы.
11 апреля, 13:31
В Омске телебашню подсветят в цвета символики России и Беларуси
В правительстве Омской области рассказали, что акция приурочена ко Дню единения народов России и Беларуси.
1 апреля, 09:26
Поменяет облик города. В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой
Эта тема обсуждалась на заседании возрожденного архитектурно-градостроительного совета.
15 февраля, 12:49
2023
Музыка вернется весной. В Омске на Любинском проспекте отключили лестницу с нотами
29 ноября 2023, 09:27
«Однушки» от 3,9 млн. В омском Амуре-2 сдали 8-этажный дом с двором без машин
1 ноября 2023, 02:33
Впервые в Сибири. На омской телебашне включили светодиодную подсветку
1 сентября 2023, 03:07
Ситуация с ЧВК «Вагнер», взлет доллара и евро, новая подсветка моста. Омск сегодня
24 июня 2023, 14:07
Омичам показали, как будет выглядеть подсветка Ленинградского моста
Подсветку будут менять в зависимости от повода.
24 июня 2023, 07:46
В ногу со временем. Омскую телевышку «нарядят» в светодиодную ленту
На эту работу потребуется минимум семь дней.
13 июня 2023, 08:11

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