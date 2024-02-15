Поменяет облик города. В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой

Одной из тем для обсуждения на заседании архитектурно-градостроительного совета, который возобновил работу спустя почти 15 лет, стало строительство в Омске новой инфраструктуры, в частности, жилых домов с подсветкой. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко.