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Поменяет облик города. В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой

15 февраля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой

Эта тема обсуждалась на заседании возрожденного архитектурно-градостроительного совета.

Одной из тем для обсуждения на заседании архитектурно-градостроительного совета, который возобновил работу спустя почти 15 лет, стало строительство в Омске новой инфраструктуры, в частности, жилых домов с подсветкой. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко.

По мнению министра, объекты, которые строятся в регионе, меняют его облик, а потому должны соответствовать новым требованиям и подвергаться оценке экспертов. Особое внимание будет уделяться детским садам и школам в микрорайонах, а также освобождению придомовых территорий от машин.

Вопрос внешнего вида жилых домов также не остался без внимания, Александр Рашко отметил, что городским новостройкам нужны светлые тона и вечерняя подсветка.

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#Стройка#Омск#Омская область#Строительство#Новостройка#Новости#Новостройки#Подсветка#Анастасия Баянова
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