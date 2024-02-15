Поменяет облик города. В Омске планируют строить дома с вечерней подсветкой

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Одной из тем для обсуждения на заседании архитектурно-градостроительного совета, который возобновил работу спустя почти 15 лет, стало строительство в Омске новой инфраструктуры, в частности, жилых домов с подсветкой. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко.
По мнению министра, объекты, которые строятся в регионе, меняют его облик, а потому должны соответствовать новым требованиям и подвергаться оценке экспертов. Особое внимание будет уделяться детским садам и школам в микрорайонах, а также освобождению придомовых территорий от машин.
Вопрос внешнего вида жилых домов также не остался без внимания, Александр Рашко отметил, что городским новостройкам нужны светлые тона и вечерняя подсветка.