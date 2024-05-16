На каждый день и праздники. На омском метромосту появится подсветка за 90 млн рублей

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который смонтирует архитектурную подсветку метромоста. За работу, выполнить которую нужно не позднее 1 декабря 2024 года, готовы заплатить 90,5 млн рублей, из них 30% в качестве аванса.