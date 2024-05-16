На каждый день и праздники. На омском метромосту появится подсветка за 90 млн рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика, который смонтирует архитектурную подсветку метромоста. За работу, выполнить которую нужно не позднее 1 декабря 2024 года, готовы заплатить 90,5 млн рублей, из них 30% в качестве аванса.
По условиям контракта, сначала необходимо демонтировать существующую подсветку, затем изготовить крепежные изделия и кронштейны, смонтировать крепеж, проложить провода и кабели, установить электрическое и светотехническое оборудование, после чего подключить оборудование и выполнить пуско-наладочные работы.
Метромост осветят на протяжении 1905 метров. Подсветка будет меняться в зависимости от праздников и поводов. Предусмотрено не менее 12 режимов освещения: повседневный, парадный, аварийный, новогодний (с 16 ноября по 29 января), ко Дню защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дню Победы, Дню народного единства, Дню России и Дню государственного флага России.
«Заданные режимы работы освещения подлежат предварительной демонстрации и согласованию с заказчиком перед этапом пусконаладочных работ», — говорится в проекте контракта.
Напомним, что Ленинградский мост, капремонт которого должен завершится в ближайший месяц, также будет дополнен подсветкой.