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В Омске вместо производственных цехов на 17-й Северной появится интернет-магазин

17 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
Разработкой проекта реконструкции занималась компания почетного архитектора России Владимира Мальцева.

В Омске собираются реконструировать производственные здания, расположенные на пересечении улиц Тарская и 17-я Северная. В бывших цехах компания «Югра-Сити-2» (технический заказчик проекта), которой владеет предприниматель Александр Галынский, по документам откроет «универсальный интернет-магазин».

Городу55 стало известно, что проект реконструкции уже готов, 14 мая он получил положительное заключение экспертизы от «Экспертно-проектного центра». Проектную документацию для Галынского разработала архитектурная мастерская «Ама». Ее директором является почетный архитектор России Владимир Мальцев, а принадлежит мастерская с июля прошлого года строителю Олегу Золотову.

Александр Галынский — владелец семи компаний, которые специализируются на строительстве зданий, перевозках, торговле транспортными средствами. В Омске предприниматель известен строительством элитного ЖК «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо». На участке на 17-й Северной омич ранее планировал построить многоквартирные дома, в одном из них на первом этаже должен был появиться детский сад.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Реконструкция#Строительство#Застройщик#Проект#Склад#Новости#Экспертиза#Производственный цех
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