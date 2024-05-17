В Омске вместо производственных цехов на 17-й Северной появится интернет-магазин

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В Омске собираются реконструировать производственные здания, расположенные на пересечении улиц Тарская и 17-я Северная. В бывших цехах компания «Югра-Сити-2» (технический заказчик проекта), которой владеет предприниматель Александр Галынский, по документам откроет «универсальный интернет-магазин».
Городу55 стало известно, что проект реконструкции уже готов, 14 мая он получил положительное заключение экспертизы от «Экспертно-проектного центра». Проектную документацию для Галынского разработала архитектурная мастерская «Ама». Ее директором является почетный архитектор России Владимир Мальцев, а принадлежит мастерская с июля прошлого года строителю Олегу Золотову.
Александр Галынский — владелец семи компаний, которые специализируются на строительстве зданий, перевозках, торговле транспортными средствами. В Омске предприниматель известен строительством элитного ЖК «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо». На участке на 17-й Северной омич ранее планировал построить многоквартирные дома, в одном из них на первом этаже должен был появиться детский сад.