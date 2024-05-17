В Омске вместо производственных цехов на 17-й Северной появится интернет-магазин

Александр Галынский — владелец семи компаний, которые специализируются на строительстве зданий, перевозках, торговле транспортными средствами. В Омске предприниматель известен строительством элитного ЖК «Новый пионер» и 14-этажного бизнес-центра «Бульварное кольцо». На участке на 17-й Северной омич ранее планировал построить многоквартирные дома, в одном из них на первом этаже должен был появиться детский сад.