Бизнесмен Галынский готовится строить детсад на 17-й Северной

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 55:36:070403:3205. Его площадь более 1,5 га, на нем планируется строительство нескольких зданий. Как стало известно Городу55, владельцу земли разрешили существенно уменьшить отступ от границы участка до будущих строений (на разных отрезках он уменьшился до двух метров, до одного метра и до нуля).