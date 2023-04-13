Бизнесмен Галынский готовится строить детсад на 17-й Северной

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Омске идет подготовка к строительству очередного детского сада. Это учреждение появится на 17-й Северной, причем проект уже прошел экспертизу.
Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 55:36:070403:3205. Его площадь более 1,5 га, на нем планируется строительство нескольких зданий. Как стало известно Городу55, владельцу земли разрешили существенно уменьшить отступ от границы участка до будущих строений (на разных отрезках он уменьшился до двух метров, до одного метра и до нуля).
«Проектом предусмотрено размещение дошкольного учреждения на первом этаже одного из проектируемых многоквартирных жилых домов, — сообщается в одном из документов, — с учетом количества проживающих, с обеспечением необходимыми площадками».
Согласно кадастровой карте, вид разрешенного использования для этого участка — «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры)». Владельцем участка является бизнесмен Александр Галынский — гендиректор и владелец компаний «Специализированный застройщик Меркурий», «Специализированный застройщик Югра-Сити» и ряда других. Он строил, в частности, элитный ЖК «Новый пионер» и 14-этажный бизнес-центр «Бульварное кольцо». В прошлогоднем рейтинге самых богатых омичей от Города55 Галынский занял 45-е место.