gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Склад

Выбрать дату
2024
Проект готов: в Омске представили план застройки бывших складов Минобороны
14 декабря, 05:11
Трехлетняя стройка. На Левобережье Омска возведут огромный склад для маркетплейса
21 августа, 06:09
С сотрудниками и станками с ЧПУ. В Омске за 45 млн продают производство
6 июля, 05:50
В Омске выставили на продажу два автоцентра почти за 600 млн рублей
4 июля, 04:24
Производительница соков из Адыгеи построит склад на окраине Омска
19 июня, 05:48
Застроят «коробками». Три смежных участка на Левобережье Омска отдают в аренду
18 июня, 06:06
Пожар на 2,6 тыс. «квадратах». В омском селе Пикетное ночью вспыхнул склад с зерном
18 июня, 02:32
Владелец омского «Юнигаза» решил достроить склад нефтепродуктов на 3-й Молодежной
7 июня, 05:21
На Левобережье Омска срубят 78 деревьев ради строительства логопарка «Звездный»
22 мая, 12:17
Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч, а его бывшей жене — 700 тысяч рублей.
12 марта, 07:19
Новая коробка. На омском Левобережье построят очередной склад
Предполагается, что это хозяйственное здание появится на окраине Кировского округа.
23 февраля, 05:35
Техника вместо стройки. В здании бывшего гипермаркета OBI в Омске открылся склад DNS
На официальном сайте сети магазинов цифровой и бытовой техники DNS появилась информация о том, что на месте OBI теперь склад DNS.
2 февраля, 02:45
В Омске на Маркса за 84 млн продают арендный бизнес с супермаркетом «Магнит»
1 февраля, 05:42
В Омске за 55 млн продают цех по производству бетонных блоков и сухих смесей
8 января, 07:08
2023
Остались от военных. В микрорайоне на окраине Омска сравняют с землей 26 строений
28 декабря 2023, 06:20
Без конкурентов. Омский бизнесмен Авдошин арендует под склад землю в Нефтяниках
18 декабря 2023, 03:41
Бывшие омские чиновники Триппель и Асташов построили два склада на Индустриальной
13 декабря 2023, 02:27
Трехэтажный хостел с персоналом. В Омске за 50 млн продают мини-отель
11 декабря 2023, 03:11
Предпраздничная суета. Перед Новым годом в Омске вырос спрос на упаковщиков подарков
22 ноября 2023, 03:47
Еще одна стройка депутата Татояна. На Овощном проезде в Омске появится хозкорпус
17 ноября 2023, 06:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика