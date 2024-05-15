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Published Сегодня, 12:29

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Жителю Омской области грозит уголовное наказание за поджог со смертельным исходом

15 мая 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney
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Житель Омской области поджег дом односельчанина и попал под стражу

Житель Тюкалинского района решил поджечь дом знакомого после распития спиртного, в результате потерпевший скончался от отравления угарным газом.

12 мая в Тюкалинском районе во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 61-летнего мужчины. По этому факту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УКРФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

В ходе проверки правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый 49-летний знакомый погибшего. По версии следователей, приятели вместе выпивали, после чего хозяин дома выгнал мужчину и не пускал обратно. Подозреваемый решил отомстить и поджег дверь постройки, во время пожара потерпевший скончался от острого отравления угарным газом.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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