Жителю Омской области грозит уголовное наказание за поджог со смертельным исходом

В ходе проверки правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый 49-летний знакомый погибшего. По версии следователей, приятели вместе выпивали, после чего хозяин дома выгнал мужчину и не пускал обратно. Подозреваемый решил отомстить и поджег дверь постройки, во время пожара потерпевший скончался от острого отравления угарным газом.