Жителю Омской области грозит уголовное наказание за поджог со смертельным исходом

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
12 мая в Тюкалинском районе во время тушения пожара спасатели обнаружили труп 61-летнего мужчины. По этому факту региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УКРФ (убийство, совершенное общеопасным способом).
В ходе проверки правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее судимый 49-летний знакомый погибшего. По версии следователей, приятели вместе выпивали, после чего хозяин дома выгнал мужчину и не пускал обратно. Подозреваемый решил отомстить и поджег дверь постройки, во время пожара потерпевший скончался от острого отравления угарным газом.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.