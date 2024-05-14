Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки

После возвращения в село, насильник встретил на улице 42-летнего местного жителя, тот начал угрожать и спрашивать, какое право он имел возвращаться. Позже мужчина со своим другом пришли в дом потерпевшего и начали бить его кочергой и ломом по голове и телу. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Отец и брат убитого испугались и убежали.