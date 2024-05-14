Жители Омской области убили односельчанина, виновного в убийстве 6-летней девочки

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Двое жителей села Сибирское Омской области насмерть забили односельчанина, который отсидел срок за убийство и изнасилование ребенка. Деталями произошедшего поделились «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
25-летний потерпевший совершил преступление в 2014 году. Тогда, будучи 15-летним подростком, он заманил в лес 6-летнюю девочку, изнасиловал, а потом задушил шнурком от нательного крестика. Суд приговорил виновного к 9,5 годам заключения, которые закончились в апреле этого года.
После возвращения в село, насильник встретил на улице 42-летнего местного жителя, тот начал угрожать и спрашивать, какое право он имел возвращаться. Позже мужчина со своим другом пришли в дом потерпевшего и начали бить его кочергой и ломом по голове и телу. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Отец и брат убитого испугались и убежали.
Напомним, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, дело расследует региональный следственный комитет.