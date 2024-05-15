Износ 73%. В Омске не хотят расселять жильцов аварийного дома в поселке Новостройка

Выяснилось, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Его конструктивные элементы изношены более чем на 70%. Существующие проблемы этого 11-квартирного дома создают опасность для жизни и здоровья жильцов. Однако администрация Омска не предпринимает никаких действий для их переселения.