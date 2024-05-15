Износ 73%. В Омске не хотят расселять жильцов аварийного дома в поселке Новостройка

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в поселке Новостройка в аварийном доме № 25 по-прежнему живут люди, хотя их жизнь и здоровье находится под угрозой.
Выяснилось, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Его конструктивные элементы изношены более чем на 70%. Существующие проблемы этого 11-квартирного дома создают опасность для жизни и здоровья жильцов. Однако администрация Омска не предпринимает никаких действий для их переселения.
Прокуратура Кировского округа провела проверку, после чего подала в суд иск с требованием обязать местные власти немедленно расселить жильцов этого дома. Сейчас иск находится на рассмотрении.