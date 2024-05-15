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Аварийный дом № 25 в поселке Новостройка

Износ 73%. В Омске не хотят расселять жильцов аварийного дома в поселке Новостройка

15 мая 2024, 05:01
Фото: Прокуратура Омской области
Аварийный дом № 25 в поселке Новостройка

В Омске срочно требуют расселить жильцов аварийного дома в поселке Новостройка

В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Его конструктивные элементы изношены на 73%, что создает опасность для жизни и здоровья жильцов. Администрация Омска не предпринимает действий для их переселения. Прокуратура Кировского округа подала в суд.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в поселке Новостройка в аварийном доме № 25 по-прежнему живут люди, хотя их жизнь и здоровье находится под угрозой.

Аварийный дом № 25 в поселке НовостройкаАварийный дом № 25 в поселке Новостройка
Аварийный дом № 25 в поселке НовостройкаАварийный дом № 25 в поселке Новостройка
Аварийный дом № 25 в поселке НовостройкаАварийный дом № 25 в поселке Новостройка
Аварийный дом № 25 в поселке НовостройкаАварийный дом № 25 в поселке Новостройка
Аварийный дом № 25 в поселке Новостройка
Фото: Прокуратура Омской области

Выяснилось, что дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Его конструктивные элементы изношены более чем на 70%. Существующие проблемы этого 11-квартирного дома создают опасность для жизни и здоровья жильцов. Однако администрация Омска не предпринимает никаких действий для их переселения.

Прокуратура Кировского округа провела проверку, после чего подала в суд иск с требованием обязать местные власти немедленно расселить жильцов этого дома. Сейчас иск находится на рассмотрении.

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