Жильцы годами ждали расселения. В Омске изымают землю под двумя аварийными домами

Оба двухэтажных дома были построены в 1958–1959 годах. В 2016 году двухэтажки из-за физического износа признали аварийными и подлежащими сносу. Правда, расселения жильцам пришлось дожидаться несколько лет. Когда именно дома будут полностью снесены и как после этого будет использоваться освободившаяся земля — пока неизвестно.