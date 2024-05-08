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Жильцы годами ждали расселения. В Омске изымают землю под двумя аварийными домами

8 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

У омичей из двух аварийных домов в Порт-Артуре изымают квартиры

Двухэтажки были построены в 1958–1959 годах. Аварийными их признали еще в 2016 году.

В Омске решили изъять для муниципальных нужд земельные участки под двумя многоквартирными домами, которые расположены на 2-й Тепловозной, 15 и по переулку Воровского, 4. Соответствующее постановление мэр Сергей Шелест подписал 2 мая.

Под изъятие попали земельные участки площадью 205 кв. м на 2-й Тепловозной и площадью 568 кв. м по переулку Воровского. Первый предназначен для жилищных нужд, а второй — для размещения домов многоэтажной жилой застройки. Помимо этого, у собственников изымают 10 квартир в домах.

Переулок Воровского, 4Переулок Воровского, 4
Переулок Воровского, 4
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Оба двухэтажных дома были построены в 1958–1959 годах. В 2016 году двухэтажки из-за физического износа признали аварийными и подлежащими сносу. Правда, расселения жильцам пришлось дожидаться несколько лет. Когда именно дома будут полностью снесены и как после этого будет использоваться освободившаяся земля — пока неизвестно.

Напомним, ранее Город55 сообщал об изъятии квартир в двухэтажном доме на Степной, 95А.

Пару лет как аварийный. В двухэтажном доме на Степной у омичей изымают квартиры
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Земельный участок#Новости#Изъятие
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