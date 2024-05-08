Жильцы годами ждали расселения. В Омске изымают землю под двумя аварийными домами

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Омске решили изъять для муниципальных нужд земельные участки под двумя многоквартирными домами, которые расположены на 2-й Тепловозной, 15 и по переулку Воровского, 4. Соответствующее постановление мэр Сергей Шелест подписал 2 мая.
Под изъятие попали земельные участки площадью 205 кв. м на 2-й Тепловозной и площадью 568 кв. м по переулку Воровского. Первый предназначен для жилищных нужд, а второй — для размещения домов многоэтажной жилой застройки. Помимо этого, у собственников изымают 10 квартир в домах.
Оба двухэтажных дома были построены в 1958–1959 годах. В 2016 году двухэтажки из-за физического износа признали аварийными и подлежащими сносу. Правда, расселения жильцам пришлось дожидаться несколько лет. Когда именно дома будут полностью снесены и как после этого будет использоваться освободившаяся земля — пока неизвестно.
Напомним, ранее Город55 сообщал об изъятии квартир в двухэтажном доме на Степной, 95А.