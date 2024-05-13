С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Акционерное общество «Омскводоканал» опубликовало пояснения к своим финансовому отчету за 2023 год и бухгалтерскому балансу. Из этого документа следует, в частности, что состав акционеров компании поменялся в прошлом году.
На начало 2023 года 74,8% акций принадлежало ООО «РВК-Капитал», а остальные 25,2% — компании «ДОЛЬСЕМИА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», зарегистрированной на Кипре. Однако 17 января офшорная доля перешла к Виктору Харитонину — российскому бизнесмену со столичным ИНН.
На данный момент Харитонин является председателем совета директоров АО «Отисинфарм» — фармацевтической компании с годовым оборотом 24 млрд рублей. Кроме того, он владеет долями московских фирм «Аресбанк», «Вита Риэлт», «Протон Эссет Менеджмент», третью ООО «Суходольское» в Тульской области и 70% ООО «Трамбл» в Долгопрудном.
Отметим, что в уставном капитале «Омскводоканала» 200 млн рублей. Чистая прибыль за 2023 год составила 949 млн рублей, по 470 рублей на каждую акцию.