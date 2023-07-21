«Просим не доводить до суда». Омичи задолжали водоканалу почти миллиард рублей

С прошлого года сумма задолженности увеличилась на 72 миллиона рублей, а по сравнению в началом этого года — на 42 миллиона. Однако при таких обстоятельствах высокую платёжеспособность показали УК, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие предприятия.