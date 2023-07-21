«Просим не доводить до суда». Омичи задолжали водоканалу почти миллиард рублей

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
По данным «Росводоканала» на 1 июля 2023 года долги всех категорий граждан перед водоканалом составляют более 994 000 000 рублей.
С прошлого года сумма задолженности увеличилась на 72 миллиона рублей, а по сравнению в началом этого года — на 42 миллиона. Однако при таких обстоятельствах высокую платёжеспособность показали УК, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие предприятия.
Пресс-служба «Росводоканала» сообщает, что размер задолженности населения на 1 июля 2023 года составил 619 миллионов рублей — это на 66 миллионов рублей выше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов достигли 576 миллионов рублей, а частного сектора — 43 миллиона.
«Мы просим потребителей не доводить дело до судебных разбирательств и отключений. В случае сложной финансовой ситуации клиенты могут обращаться в компанию для оформления рассрочки», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.
Также отмечается, что уведомления об отключении ресурса за долги являются результативной мерой. Так, например, из 77 отключений, запланированных на 11 июля, больше половины должников предпочли оплатить за воду, чтобы ее не лишиться.