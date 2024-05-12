Глава Минэнерго Омской области рассказал о состоянии инфраструктуры в зоне паводка

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Как сообщил глава регионального Министерства энергетики, Владимир Шнипко, в Усть-Ишиме продолжается возведение насыпи для защиты районной распределительной электростанции от затопления. Кроме нее, в зоне бедствия остаются и продолжают работу другие, важные объекты: в частности, сообщается о 4 котельных в трех населенных пунктах и 17-и трансформаторных подстанциях. Вместе с тем, в ведомстве ведут надзор и за тремя водонасосными скважинами.
Также министр сообщил о личном контроле за «ситуацией с топливом»: управлению АЗС поручено обеспечить максимально оперативное пополнение резерва дизельного топлива и бензина в Усть-Ишиме, Тевризе, Таре и знаменском.
Отдельным поручением министра в зону паводка направят две цистерны емкостью в 5 тыс литров для развоза питьевой воды — их предоставят «Омскоблводопровод» и «Омскводоканал».
Напомним, ранее Город55 сообщал об обстановке на территории Усть-Ишимской РЭС: видеозапись с места событий также предоставил Минэнерго.