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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

иллюстрация

Глава Минэнерго Омской области рассказал о состоянии инфраструктуры в зоне паводка

12 мая 2024, 12:47
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском областном Минэнерго проконтролируют доставку топлива в зону паводка

В зоне подтопления продолжают работу больше 20 объектов генерации тепло- и электрогенерации.

Как сообщил глава регионального Министерства энергетики, Владимир Шнипко, в Усть-Ишиме продолжается возведение насыпи для защиты районной распределительной электростанции от затопления. Кроме нее, в зоне бедствия остаются и продолжают работу другие, важные объекты: в частности, сообщается о 4 котельных в трех населенных пунктах и 17-и трансформаторных подстанциях. Вместе с тем, в ведомстве ведут надзор и за тремя водонасосными скважинами.

Также министр сообщил о личном контроле за «ситуацией с топливом»: управлению АЗС поручено обеспечить максимально оперативное пополнение резерва дизельного топлива и бензина в Усть-Ишиме, Тевризе, Таре и знаменском.

Отдельным поручением министра в зону паводка направят две цистерны емкостью в 5 тыс литров для развоза питьевой воды — их предоставят «Омскоблводопровод» и «Омскводоканал».

Напомним, ранее Город55 сообщал об обстановке на территории Усть-Ишимской РЭС: видеозапись с места событий также предоставил Минэнерго.

Глава омского Минэнерго показал, как спасали от воды электростанцию в Усть-Ишиме
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#Илья Скобин#Общество#Происшествия#Бензин#Москва#Паводок#Инфраструктура#Новости#Омскоблводопровод#Топливо#Питьевая вода#Дизельное топливо#Насыпь
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