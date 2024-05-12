Глава Минэнерго Омской области рассказал о состоянии инфраструктуры в зоне паводка

Как сообщил глава регионального Министерства энергетики, Владимир Шнипко, в Усть-Ишиме продолжается возведение насыпи для защиты районной распределительной электростанции от затопления. Кроме нее, в зоне бедствия остаются и продолжают работу другие, важные объекты: в частности, сообщается о 4 котельных в трех населенных пунктах и 17-и трансформаторных подстанциях. Вместе с тем, в ведомстве ведут надзор и за тремя водонасосными скважинами.