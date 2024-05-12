Глава омского Минэнерго показал, как спасали от воды электростанцию в Усть-Ишиме

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Возведение сооружений на распределительной станции в Усть-Ишиме продолжается: видеозаписью с места событий поделился глава Минэнерго Омской области, Владимир Шнипко.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале чиновника, ситуация все еще остается непростой: сотрудники подведомственных министерству организаций и неравнодушные местные жители продолжают строительство насыпной дамбы.
Напомним, об опасной ситуации, возникшей 11 мая, сообщил глава Усть-Ишимского района, Александр Седельников. По актуальным данным МЧС, в районе остаются затопленными 317 домов. Уровень воды у Усть-Ишима составляет 894 сантиметра.