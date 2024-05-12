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Скриншот видео

Глава омского Минэнерго показал, как спасали от воды электростанцию в Усть-Ишиме

12 мая 2024, 07:07
Фото: Telegram-канал «Владимир Шнипко»
Скриншот видео

Омский министр энергетики поделился кадрами спасения от воды Усть-Ишимской РЭС

Мешковина, песок и небольшая возвышенность — все, что отделяло воду от трансформаторов.

Возведение сооружений на распределительной станции в Усть-Ишиме продолжается: видеозаписью с места событий поделился глава Минэнерго Омской области, Владимир Шнипко.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале чиновника, ситуация все еще остается непростой: сотрудники подведомственных министерству организаций и неравнодушные местные жители продолжают строительство насыпной дамбы.

Видеозапись с места событий
Видео: Telegram-канал «Владимир Шнипко»

Напомним, об опасной ситуации, возникшей 11 мая, сообщил глава Усть-Ишимского района, Александр Седельников. По актуальным данным МЧС, в районе остаются затопленными 317 домов. Уровень воды у Усть-Ишима составляет 894 сантиметра.

Усть-Ишим рискует остаться без света. В Омской области спасают от воды электростанцию
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#Илья Скобин#Общество#Видео#Омск#Авария#МЧС#Восстановление#Затопление#Дома#Минэнерго
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