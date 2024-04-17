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В этом году патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

17 апреля 2024, 08:36
Фото: Соцсети Виталия Хоценко

В этом году патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

О решении не проводить «Бессмертный полк» на улицах Омска сообщил губернатор Виталий Хоценко, в этом году портреты героев будут транслироваться на городских медиаэкранах.

Сегодня, 17 апреля, в Омске прошло заседание областного оргкомитета «Победа», на нем была утверждена программа мероприятий в честь 9 Мая. О результатах заседания и принятых решениях в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Так, в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате. Фотографии героев появятся на городских медиаэкранах. Кроме того, в канун праздника на Соборной площади будет организован смотр войск Омского гарнизона. Также планируются провести локальные мероприятия в каждом округе города и районных центрах.

«Важно, поздравить каждого ветерана, труженика тыла, особое внимание детям войны», — подчеркнул глава региона.

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