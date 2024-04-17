Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

Так, в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате. Фотографии героев появятся на городских медиаэкранах. Кроме того, в канун праздника на Соборной площади будет организован смотр войск Омского гарнизона. Также планируются провести локальные мероприятия в каждом округе города и районных центрах.