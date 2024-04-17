Омичам рассказали, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате

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Сегодня, 17 апреля, в Омске прошло заседание областного оргкомитета «Победа», на нем была утверждена программа мероприятий в честь 9 Мая. О результатах заседания и принятых решениях в своем телеграм-канале рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Так, в 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в медиаформате. Фотографии героев появятся на городских медиаэкранах. Кроме того, в канун праздника на Соборной площади будет организован смотр войск Омского гарнизона. Также планируются провести локальные мероприятия в каждом округе города и районных центрах.
«Важно, поздравить каждого ветерана, труженика тыла, особое внимание детям войны», — подчеркнул глава региона.
Ранее Город55 рассказывал, как россияне будут отдыхать на майских праздниках.