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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Названы дата и время инаугурации президента России в 2024 году

Названы дата и время инаугурации президента России в 2024 году

7 мая 2024, 07:54
Фото: Город55
Владимир Путин вновь станет президентом Российской Федерации. Когда, во сколько и как пройдет торжественное вступление в должность — в материале Города55.
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Выборы

Сегодня, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина в президенты России. Он в пятый раз станет главой государства. Официальное вступление в должность состоится в 12:00 по московскому времени.

Длительность инаугурации составит примерно час. После торжественного мероприятия Владимир Путин будет править Россией еще шесть лет (до 2030 года). Важнейшее для РФ и мира событие будут транслировать федеральные каналы. Также следить за ходом инаугурации можно в интернете в указанное время.

Напомним, что выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Глава ЦИК Элла Памфилова вручила политическому лидеру удостоверение президента России на новый срок полномочий.

На инаугурацию 2024 года. Путин приедет на автомобиле Aurus Senat к Большому Кремлевскому дворцу. В рамках этого мероприятия в главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента (это триколор, как и флаг страны, но — с золотым изображением герба России в центре полотнища), Конституцию России, а также золотой крест с гербом РФ на цепи (знак президента). Их вносят солдаты Президентского полка.

С 2000 года инаугурацию организуют в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин должен положить руку на Конституцию и дать присягу.

Отметим, что инаугурация предполагает отставку правительства. Официально вступивший на новый президентский срок Владимир Путин должен будет предложить кандидатуру председателя правительства. После этого человека должна утвердить Госдума, а обсуждение вопроса продолжится на дополнительно пленарном заседании в пятницу, 10 мая.

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#Алина Ясинская#Политика#Общество#Владимир Путин#Россия#Выборы президента#Выборы#Новости
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