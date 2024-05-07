Названы дата и время инаугурации президента России в 2024 году

На инаугурацию 2024 года. Путин приедет на автомобиле Aurus Senat к Большому Кремлевскому дворцу. В рамках этого мероприятия в главный зал торжественно внесут государственный флаг, штандарт президента (это триколор, как и флаг страны, но — с золотым изображением герба России в центре полотнища), Конституцию России, а также золотой крест с гербом РФ на цепи (знак президента). Их вносят солдаты Президентского полка.