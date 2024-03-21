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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

иллюстрация

Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ

21 марта 2024, 10:28
Фото: Город55
иллюстрация

Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ

Владимир Путин лидировал на выборах и выступил с благодарственным словом к россиянам.

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила официальные итоги выборов президента страны. Соответствующие данные она озвучила на заседание Центризбиркома РФ.

По итогам трехдневного голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Его кандидатуру выбрали 76 277 708 россиян. Второе место досталось Николаю Харитонову, который показался достойным стать главой государства 3 768 470 людям. Это 4,31% от всего объема голосов.

Другой претендент на пост президента Владислав Даванков получил 3 362 484 голосов, что от общего числа составляет 3,85%. За Леонида Слуцкого проголосовали 2 797 629 избирателей (3,20%). Глава Центризбиркома прокомментировала, что в современный истории России результат последних выборов стал наивысшим по числу пришедших на голосование.

«Россия пойдет дальше. Вы выбирали будущее для себя и своих детей… Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании независимо оттого, кому вы отдали свой голос», — прокомментировал итоги выборов их победитель.

Добавим, что инаугурация президента России состоится 7 мая 2024 года. Владимир Путин вступит в должность уже на пятый срок. Согласно федеральному закону, он будет главой государства следующие шесть лет. В 2030 году, в мае, Владимир Путин обязан оставить пост.

Стали известны окончательные результаты выборов президента России
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#Политика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Голосование#Выборы президента#Выборы президента РФ#Новости#Алина Ясинская#Выборы президента России#Президентские выборы
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