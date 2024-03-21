Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова представила официальные итоги выборов президента страны. Соответствующие данные она озвучила на заседание Центризбиркома РФ.
По итогам трехдневного голосования Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Его кандидатуру выбрали 76 277 708 россиян. Второе место досталось Николаю Харитонову, который показался достойным стать главой государства 3 768 470 людям. Это 4,31% от всего объема голосов.
Другой претендент на пост президента Владислав Даванков получил 3 362 484 голосов, что от общего числа составляет 3,85%. За Леонида Слуцкого проголосовали 2 797 629 избирателей (3,20%). Глава Центризбиркома прокомментировала, что в современный истории России результат последних выборов стал наивысшим по числу пришедших на голосование.
«Россия пойдет дальше. Вы выбирали будущее для себя и своих детей… Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании независимо оттого, кому вы отдали свой голос», — прокомментировал итоги выборов их победитель.
Добавим, что инаугурация президента России состоится 7 мая 2024 года. Владимир Путин вступит в должность уже на пятый срок. Согласно федеральному закону, он будет главой государства следующие шесть лет. В 2030 году, в мае, Владимир Путин обязан оставить пост.