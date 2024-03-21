Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ

Добавим, что инаугурация президента России состоится 7 мая 2024 года. Владимир Путин вступит в должность уже на пятый срок. Согласно федеральному закону, он будет главой государства следующие шесть лет. В 2030 году, в мае, Владимир Путин обязан оставить пост.