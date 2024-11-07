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Выборы президента

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Ноябрь
Как избрание Трампа отразится на долларах и криптовалюте: рассуждают экономисты
7 ноября, 11:39
Май
На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей
31 мая, 13:13
Март
Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ
21 марта, 10:28
Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей
Политик рассказал, что не раз бывал в Омске и ценит поддержку горожан.
18 марта, 13:47
Стали известны окончательные результаты выборов президента России
18 марта, 12:41
Мэр Шелест призвал омичей проголосовать на выборах президента
16 марта, 14:22
Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой
Губернатор развозил членов участковой избирательной комиссии по адресам горожан, которые не могут самостоятельно прийти на участок.
16 марта, 07:03
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
16 марта, 03:27
В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам
На территории Ленинского округа Омска откроется 82 избирательных участка.
13 марта, 11:36
Известно, где можно будет использовать талоны на бесплатный проезд в Омске. Маршруты
Омским пассажирам дадут возможность проехать бесплатно в общественном транспорте, но в определенные дни.
11 марта, 10:33
Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать
11 марта, 04:39
Омичам напомнили о социальной акции по выигрышу квартир и денег
Испытать удачу можно будет со следующих выходных.
7 марта, 08:28
На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов
6 марта, 05:17
Теперь окончательно: на выборах омичам будут давать талоны на бесплатный проезд
6 марта, 04:45
Он планирует. В Омск перед выборами президента приедет высокопоставленный чиновник
1 марта, 11:28
Талоны за голос на выборах президента стали темой внеочередного заседания в Горсовете
1 марта, 09:57
Февраль
Омичам хотят раздать бесплатные поездки за голосование на выборах президента
27 февраля, 04:50
В Омске пройдет социальная акция с квартирами и машинами
Акция состоится в рамках социального проекта «Россия — моя страна».
15 февраля, 08:50
Январь
Жителям Омской области расскажут о мартовских выборах президента России
Сотрудники избиркомов будут ходить по домам и рассказывать о голосовании.
31 января, 07:53
Декабрь 2023
Работают 10 точек. В Омской области открыли штаб общественной поддержки Путина
Собирать подписи в поддержку Путина будут с 23 декабря.
23 декабря 2023, 03:22

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