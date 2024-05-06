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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Омский городской Совет

До 35: депутатам омского Молодежного Совета разрешат быть взрослее

6 мая 2024, 11:33
Фото: Город55
Омский городской Совет

Депутатам Горсовета предложили поднять возрастной ценз для Молодежного Совета

Автор инициативы — вице-спикер Светлана Студеникина.

Депутаты омского Молодежного общественного Совета могут стать немного старше. Этот вывод следует из обсуждений, которые проходят сейчас в Омском городском Совете. Вице-спикер ГС и глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина предложила поднять возрастной ценз для МОС с 30 лет до 35, и эта инициатива нашла поддержку у коллег.

На сегодняшнем заседании комитета по вопросам муниципального самоуправления, законности и правопорядка предложение Студеникиной одобрили. Глава правового управления Горсовета Денис Голушков уточнил, что согласно федеральному закону «О молодежной политике в Российской Федерации», официальный возраст «молодежи» от 14 до 35 лет, а значит, никаких препятствий для повышения возрастного ценза нет. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.

В Молодежном Совете заседает 40 человек. На официальной странице этого органа на сайте ГС сообщается, что члены МОС могут «изучать работу органов местного самоуправления изнутри; участвовать в подготовке нормативных документов, предлагать свои варианты нормативных документов; встречаться с интересными людьми Омска, Омской области и Российской Федерации».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Светлана Студеникина#Новости#Горсовет#Молодежный совет
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