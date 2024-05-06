До 35: депутатам омского Молодежного Совета разрешат быть взрослее

Депутаты омского Молодежного общественного Совета могут стать немного старше. Этот вывод следует из обсуждений, которые проходят сейчас в Омском городском Совете. Вице-спикер ГС и глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина предложила поднять возрастной ценз для МОС с 30 лет до 35, и эта инициатива нашла поддержку у коллег.