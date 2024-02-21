В Омске начали подготовку к выборам в Молодежный общественный Совет

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о выборах в Молодежный общественный Совет. Это совещательный и консультативный орган при ГС, состав которого обновляется каждые 3 года. Очередные выборы должны пройти в текущем году, так что депутатам нужно сформировать специальный экспертный орган, который займется организационными моментами.
— Нам предложили состав экспертной группы, в которую войдут 5 депутатов и 3 представителя администрации, — рассказала глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. — Комитет предлагает утвердить этот состав.
Спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов и глав административных округов «активно включиться» в процесс подбора кандидатов. Состав экспертной группы утвердили единогласно.
В Молодежном Совете заседает 40 человек. На официальной странице этого органа на сайте ГС сообщается, что члены МОС могут «изучать работу органов местного самоуправления изнутри; участвовать в подготовке нормативных документов, предлагать свои варианты нормативных документов; встречаться с интересными людьми Омска, Омской области и Российской Федерации».