Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Омский городской Совет

В Омске начали подготовку к выборам в Молодежный общественный Совет

21 февраля 2024, 05:30
Фото: Город55
Омский городской Совет

В Омске обновили состав экспертного органа по формированию молодежного совета

МОС при Горсовете переизбирается каждые 3 года.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о выборах в Молодежный общественный Совет. Это совещательный и консультативный орган при ГС, состав которого обновляется каждые 3 года. Очередные выборы должны пройти в текущем году, так что депутатам нужно сформировать специальный экспертный орган, который займется организационными моментами.

— Нам предложили состав экспертной группы, в которую войдут 5 депутатов и 3 представителя администрации, — рассказала глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина. — Комитет предлагает утвердить этот состав.

Спикер Горсовета Владимир Корбут попросил депутатов и глав административных округов «активно включиться» в процесс подбора кандидатов. Состав экспертной группы утвердили единогласно.

В Молодежном Совете заседает 40 человек. На официальной странице этого органа на сайте ГС сообщается, что члены МОС могут «изучать работу органов местного самоуправления изнутри; участвовать в подготовке нормативных документов, предлагать свои варианты нормативных документов; встречаться с интересными людьми Омска, Омской области и Российской Федерации».

«Вакантное место»: экс-главу Кировского округа избрали депутатом Омского горсовета
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Молодежный совет
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Вчера, 04:01
Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек
Сегодня, 03:29
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Вчера, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Вчера, 13:47
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов
Сегодня, 04:46