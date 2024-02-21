В Омске начали подготовку к выборам в Молодежный общественный Совет

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о выборах в Молодежный общественный Совет. Это совещательный и консультативный орган при ГС, состав которого обновляется каждые 3 года. Очередные выборы должны пройти в текущем году, так что депутатам нужно сформировать специальный экспертный орган, который займется организационными моментами.