Заработали на реальный срок. В Омске закладчик получил 7 лет колонии строгого режима

Участник ОПГ из Омска сядет на 7 лет за распространение тяжелых наркотиков

Подсудимый и его сообщники через интернет приобрели наркотики, которые они разделили на партии и хранили у себя дома с целью сбыта. Однако их планам не суждено было сбыться: сотрудники транспортной полиции задержали их, когда они делали «закладки».