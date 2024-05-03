Заработали на реальный срок. В Омске закладчик получил 7 лет колонии строгого режима

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Пресс-служба транспортной прокуратуры сообщает, что Ленинский районный суд признал омича виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах с помощью интернета.
В результате судебного разбирательства обвиняемый был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Другой участник ОПГ получил 6,5 лет «строгача» с учетом соглашения о сотрудничестве. Дело третьего участника пока находится на рассмотрении.