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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

иллюстрация

Заработали на реальный срок. В Омске закладчик получил 7 лет колонии строгого режима

3 мая 2024, 05:04
Фото: Город55
иллюстрация

Участник ОПГ из Омска сядет на 7 лет за распространение тяжелых наркотиков

Подсудимый и его сообщники через интернет приобрели наркотики, которые они разделили на партии и хранили у себя дома с целью сбыта. Однако их планам не суждено было сбыться: сотрудники транспортной полиции задержали их, когда они делали «закладки».

Пресс-служба транспортной прокуратуры сообщает, что Ленинский районный суд признал омича виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах с помощью интернета.

Оказалось, что в мае прошлого года подсудимый, действуя в составе ОПГ, купил через интернет наркотики. Из тайника он забрал более килограмма запрещенных веществ. Далее соучастники разделили приобретенные наркотики на партии и хранили их по месту своего проживания, чтобы сбыть.

Однако их планам помешали сотрудники транспортной полиции. Они задержали омичей, когда те пытались сделать «закладки», и изъяли все наркотики.

В результате судебного разбирательства обвиняемый был приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Другой участник ОПГ получил 6,5 лет «строгача» с учетом соглашения о сотрудничестве. Дело третьего участника пока находится на рассмотрении.

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