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Условный срок. Омский суд наказал многодетного отца за сбор и хранение наркотиков

2 мая 2024, 05:52
Фото: Город55
иллюстрация

Многодетный отец из Омской области отделался «условкой» за хранение наркотиков

В октябре прошлого года обвиняемый в Усть-Ишимском районе собрал верхушки растений с наркотическими средствами для личного употребления и хранил их дома до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

Пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Усть-Ишимский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Он был признан виновным в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

Выяснилось, что в октябре прошлого года обвиняемый в Усть-Ишимском районе собрал верхушечные части растений, содержащих наркотические средства, для личного употребления. Он хранил эти вещества у себя дома до тех пор, пока их не изъяли сотрудники полиции.

В итоге мужчина признал вину и попросил учесть наличие трех маленьких детей в качестве смягчающего обстоятельства. Суд назначил ему три года условно с двухлетним испытательным сроком. Также все изъятые наркотики было решено уничтожить.

Напомним, что ранее правоохранительные органы задержали 29-летнего омича, который занимался легкой атлетикой и имел звание кандидата в мастера спорта. Оказалось, что во время пробежек он делал «закладки».

При личном досмотре у него обнаружили три свертка с наркотиками. В ходе обыска в его квартире нашли еще 436 граммов наркотиков, а также весы и упаковочный материал. Интересно, что задержанный распространял в социальных сетях идеи здорового образа жизни.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Наркотики#Уголовное дело#Приговор#Несовершеннолетние дети#Новости#Лишение свободы#Сбыт#Уничтожение#Изъятие
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