Участник ОПГ из Омска отправится в тюрьму на 8 лет за продажу тяжелых наркотиков

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в период с 2022 по 2023 год омич работал «закладчиком», действуя в составе ОПГ. Мужчина через интернет приобрел крупную партию тяжелого наркотика массой более 48 грамм. Однако его планам помешали сотрудники транспортной полиции, которые задержали его и изъяли наркотики.