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Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

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иллюстрация

Участник ОПГ из Омска отправится в тюрьму на 8 лет за продажу тяжелых наркотиков

22 марта 2024, 03:34
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина заключил со следствием соглашение о сотрудничестве.

Ленинский районный суд осудил местного жителя за сбыт наркотиков через интернет организованной группой. Он виновен в нарушении п. «а» ч. 4 статьи 228.1, ч.3 статьи 30, пп. «а», «г» ч. 4 статьи 228.1 УК РФ.

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, в период с 2022 по 2023 год омич работал «закладчиком», действуя в составе ОПГ. Мужчина через интернет приобрел крупную партию тяжелого наркотика массой более 48 грамм. Однако его планам помешали сотрудники транспортной полиции, которые задержали его и изъяли наркотики.

С учетом того, что подсудимый выполнил обязательства по заключенной досудебной сделке о сотрудничестве, а также учитывая позицию гособвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее омские полицейские задержали наркокурьера, который перевозил оптовый товар между городами. В его машине за правым задним пассажирским сидением они обнаружили сверток с 499,8 граммами наркотиков. Мужчину задержали и заключили под стражу. Теперь ему может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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