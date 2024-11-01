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Транспортная полиция

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2024
Получила смертельные травмы: 59-летнюю омичку на ж/д станции сбил грузовой поезд
Женщина переходила через железнодорожные пути в момент, когда к ней приблизился поезд. Это произошло утром 1 ноября.
1 ноября, 07:44
Переходил пути. Житель Омской области погиб от травм, полученных на железной дороге
27 октября, 07:45
Попытка полета в Сочи провалилась: нетрезвую омичку задержали за нарушение порядка
2 октября, 08:57
Трагедии на рельсах. В Омске 9 из 10 инцидентов закончились смертью
В Омске прошел брифинг транспортной полиции, где обсудили проблему травматизма на железной дороге и представили меры по снижению числа несчастных случаев.
27 сентября, 10:12
Не реагировал на замечания. Новосибирца задержали в Омске из-за ругани в самолете
После прибытия в омский аэропорт мужчину задержали транспортные полицейские и доставили его в дежурную часть.
4 июля, 05:22
Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета
19 апреля, 06:33
Отделалась ушибами. Молодая омичка попала под поезд и выжила
19 апреля, 05:05
Объезжайте. В Омске на весь день перекроют движение в центре
Ограничение потребуется для проведения спортивного мероприятия, которое запланировано на эти выходные.
16 февраля, 12:12
Сняли с рейса. Авиадебошир из Омска курил и матерился в самолете по пути в Сургут
12 февраля, 04:56
Хулиган на борту. Транспортная полиция Омска задержала дебошира в самолете
В самолете, который летел из Москвы, пассажир занял не свое место и агрессивно вел себя. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
23 января, 04:08
Опасный бизнес. В Омске иностранцы пытались сбыть более одного килограмма наркотиков
Группа иностранцев пыталась реализовать на продажу более одного килограмма героина и метадона в Омске.
22 января, 04:15
2023
В Омской области мужчина опоздал на поезд и поехал на подножке вагона
Проводник вовремя заметила пассажира, так что несчастного случая удалось избежать.
18 сентября 2023, 07:16
Шок. В Омске мужчина попал под поезд
Пострадавшего с травмами отвезли в больницу.
18 сентября 2023, 05:59
Придавила коленом. На ж/д вокзале омичка набросилась на мужчину и украла деньги
Женщина уже 9 раз привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
21 июня 2023, 04:47
Ловили краснокнижную стерлядку. В Омской области поймали браконьеров
Сумма ущерба от незаконной добычи рыбы составила почти 20 тысяч рублей.
17 мая 2023, 05:37
6 тысяч пачек сигарет. В Омской области задержали контрабандистов табака
Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.
27 февраля 2023, 04:43
Грозит до трех лет. В Омской области рассмотрят дело о незаконном обороте сигарет
Обвиняемые осенью прошлого года, с целью дальнейшей продажи, приобрели 2,4 тысячи пачек сигарет.
17 февраля 2023, 03:03
До 6 лет колонии. В Омске завершили дело о подставной фирме и фиктивном директоре
Мужчина открывал расчетные счета в банках и продавал персональные данные для «обнала»
1 февраля 2023, 07:22
Вредит не только здоровью. В Омске задержали пассажирку, курившую во время полета
Москвичка, летевшая из столицы в Омск, пренебрегла правилами безопасности и курила электронную сигарету во время полета
17 января 2023, 05:58

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