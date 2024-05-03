Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Яна Маркелова

В Омской области Полтавскую ЦРБ возглавила Яна Маркелова

3 мая 2024, 07:10
Фото: Министерство здравоохранения Омской области
Яна Маркелова
Бывший главврач Сергей Шутов вышел на пенсию.

Центральную больницу Полтавского района возглавила Яна Маркелова, сообщили сегодня, 3 мая, в минздраве Омской области. Ранее должность главного врача занимал Сергей Шутов, он вышел на пенсию. Шутов руководил больницей с 2007 года.

Яна Маркелова в 2011 году окончила ОмГМУ по специальности «медико-профилактическое дело». После работала в Полтавской ЦРБ врачом-методистом. С 2013 года трудилась в диагностической лаборатории.

Ранее омичи пожаловались на закрытое отделение хирургии в Черлакском районе. В настоящее время там ищут врача-хирурга. Специалисту предлагают зарплату до 80 тысяч рублей.

«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Врач#Главврач#Пациенты#Сергей Шутов#Полтавская ЦРБ#Яна Маркелова
Подпишитесь
Гидрометцентр РФ: будет ли тепло летом в 2024 году в Омской области
Вчера, 13:01
Как поменялся состав омского «Авангарда». Следим онлайн
Сегодня, 04:26
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Сегодня, 07:06
В Омске пройдет бесплатный концерт финалистки «Фабрики звезд» Юлианны Карауловой
Сегодня, 05:57
Появились данные о том, сколько зарабатывает ректор ОмГУ Сергей Замятин
Сегодня, 06:59
Пляж вместо зарослей. В Омской области за 3,5 млн благоустроят берег озера Старица
Сегодня, 04:23
"