В Омской области Полтавскую ЦРБ возглавила Яна Маркелова

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Центральную больницу Полтавского района возглавила Яна Маркелова, сообщили сегодня, 3 мая, в минздраве Омской области. Ранее должность главного врача занимал Сергей Шутов, он вышел на пенсию. Шутов руководил больницей с 2007 года.
Яна Маркелова в 2011 году окончила ОмГМУ по специальности «медико-профилактическое дело». После работала в Полтавской ЦРБ врачом-методистом. С 2013 года трудилась в диагностической лаборатории.
Ранее омичи пожаловались на закрытое отделение хирургии в Черлакском районе. В настоящее время там ищут врача-хирурга. Специалисту предлагают зарплату до 80 тысяч рублей.