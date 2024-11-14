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Главврач

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2024
30 лет в профессии. В омской больнице в Старом Кировске сменился главврач
14 ноября, 08:02
В Омске больницу имени Кабанова возглавил Вячеслав Егоренко
21 октября, 08:30
В Омске главврач перинатального центра, которого увольняла Солдатова, ушел на пенсию
21 августа, 05:33
Главврачом омского онкологического диспансера стал Андрей Доронин
О назначении Андрея Доронина на должность рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
24 июля, 14:26
В омской детской поликлинике на месяц остановили прием пациентов из-за потопа
19 июля, 05:57
Виталий Хоценко вручил ключи от 37 новых автомобилей районным больницам
20 мая, 05:34
Опыт и профессионализм. В омской городской больнице №2 сменился главврач
Должность главврача в городской больнице №2 занял Максим Казанцев, на этом посту он сменил Светлану Гусеву.
1 апреля, 13:14
Полгода с и. о. В одной из больниц Омской области появился новый главный врач
16 января, 08:44
Омскую детскую туберкулезную клиническую больницу ликвидировали
Медицинское учреждение, в рамках реорганизации, объединили с Клиническим туберкулезным диспансером.
14 января, 07:05
2023
Врач из Омска возглавил московскую городскую больницу
15 ноября 2023, 06:03
Смена власти. В Омске городская больница № 9 вновь осталась без главного врача
Исполнять обязанности руководителя поручили заместителю главврача по медицинской части.
14 ноября 2023, 11:44
Никто столько денег не даст. На капремонт нашумевшей Любинской больницы нужно 212 млн
5 октября 2023, 12:47
В одной из больниц Омской области требуют отставки главврача из-за грязных матрасов
25 сентября 2023, 09:48
В Омске главврачом городской больницы № 7 стал Алексей Редькин
До этого на протяжении 20 лет учреждением руководил Николай Спинов.
24 августа 2023, 05:16
В Омске управлением городской больницы № 7 занялась Анастасия Ахрамович
Ранее она была заместителем главного врача.
7 августа 2023, 03:35
В Омской области в Одесской ЦРБ назначили нового главврача
Должность занял врач высшей категории с 19-летним стажем Анатолий Темерев.
15 марта 2023, 05:08
2022
На омский минздрав подали в суд. Главврач городской больницы недовольна увольнением
Людмила Маслакова 36 лет занимала пост главврача детской городской больницы № 4 и не согласна с увольнением.
14 ноября 2022, 08:01
Новым главврачом в больнице Омской области назначен Антон Пилипенко
Он также останется главврачом ГДКБ № 2 им. В. П. Бисяриной.
2 ноября 2022, 03:32

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