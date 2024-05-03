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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Клубнику стоит есть в ограниченных количествах, иначе могут быть негативные последствия для организма.

В чем опасность и польза клубники. Ответ нутрициолога

3 мая 2024, 16:07
Фото: Город55
Клубнику стоит есть в ограниченных количествах, иначе могут быть негативные последствия для организма.
Сезон клубники в России уже начался. Это очень вкусная сочная ягода, которая содержит в себе множество полезных веществ. Однако у всего есть обратная сторона — организму можно нанести вред. Сколько клубники можно есть, чем она полезна и сколько в ней калорий — в материале Города55.

Польза клубники для организма

В этой ягоде содержится много витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов. Лакомство может оказывать противовоспалительное воздействие, защищает клетки от повреждений и помогает в борьбе с преждевременным старением. В клубнике есть много магния, который снижает кровяное давление.

Это «огородное чудо» способно препятствовать размножению раковых клеток, говорит нутрициолог Алена Чернова. Также химические вещества в ягоде замедляют скорость старения нервной системы. В этой связи ученые проводят исследования, насколько клубника может помочь в лечении пациентов с болезнью Альцгеймера.

Ягода богата витамином С и фолиевой кислотой. В ней много клетчатки, которая помогает поддерживать правильную работу желудочно-кишечного тракта. Конечно, в ней содержится очень много воды, так что летом можно ею утолять на какое-то время жажду.

Эксперт при этом отмечет, что только одну клубнику есть не стоит, так как в ней есть не все микроэлементы, которые нужны организму.

Клубника является популярным лечебным средством в народной медицине.Клубника является популярным лечебным средством в народной медицине.
Клубника является популярным лечебным средством в народной медицине.
Фото: Город55

Можно ли клубнику диабетикам

У ягоды низкий гликемический индекс и низкое содержание калорий. Сахар в крови при употреблении клубники не повышается, переваривание глюкозы наоборот замедляется, а также уменьшаются всплески инсулина. Так что страдающим диабетом второго типа эту ягоду разрешают. Разумеется, перед этим стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Сколько калорий в клубнике

  • Пищевая ценность клубники на 100 грамм продукта:
  • Калорийность — 32 ккал;
  • Белки — 0,7 грамм;
  • Пищевые волокна — 2 грамма;
  • Вода — 91 грамм;
  • Углеводы — 5,7 грамм;
  • Жиры — 0,3 грамма.

Сколько можно съесть клубники

Допустимо съедать за один присест горсть, чтобы ягоды помещались в ладонях. Это примерно 80 грамм или 6-8 ягод. Чуть больше съесть можно, но в разумных количествах, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

Какой вред от клубники

Эта ягода — сильный аллерген. Из-за нее может появиться зуд, воспалиться горло и покраснеть кожа. У аллергиков также бывает после употребления кашель, хрипота, головокружение, тошнота и диарея. У некоторых при этом может быть полная непереносимость продукта.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Россия#Новости#Ягоды#Сезон ягод#Еда#Клубника
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