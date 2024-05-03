В чем опасность и польза клубники. Ответ нутрициолога

Сезон клубники в России уже начался. Это очень вкусная сочная ягода, которая содержит в себе множество полезных веществ. Однако у всего есть обратная сторона — организму можно нанести вред. Сколько клубники можно есть, чем она полезна и сколько в ней калорий — в материале Города55.

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