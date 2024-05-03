В чем опасность и польза клубники. Ответ нутрициолога

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В этой ягоде содержится много витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов. Лакомство может оказывать противовоспалительное воздействие, защищает клетки от повреждений и помогает в борьбе с преждевременным старением. В клубнике есть много магния, который снижает кровяное давление.
Это «огородное чудо» способно препятствовать размножению раковых клеток, говорит нутрициолог Алена Чернова. Также химические вещества в ягоде замедляют скорость старения нервной системы. В этой связи ученые проводят исследования, насколько клубника может помочь в лечении пациентов с болезнью Альцгеймера.
Ягода богата витамином С и фолиевой кислотой. В ней много клетчатки, которая помогает поддерживать правильную работу желудочно-кишечного тракта. Конечно, в ней содержится очень много воды, так что летом можно ею утолять на какое-то время жажду.
Эксперт при этом отмечет, что только одну клубнику есть не стоит, так как в ней есть не все микроэлементы, которые нужны организму.
У ягоды низкий гликемический индекс и низкое содержание калорий. Сахар в крови при употреблении клубники не повышается, переваривание глюкозы наоборот замедляется, а также уменьшаются всплески инсулина. Так что страдающим диабетом второго типа эту ягоду разрешают. Разумеется, перед этим стоит проконсультироваться с лечащим врачом.
Допустимо съедать за один присест горсть, чтобы ягоды помещались в ладонях. Это примерно 80 грамм или 6-8 ягод. Чуть больше съесть можно, но в разумных количествах, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.
Эта ягода — сильный аллерген. Из-за нее может появиться зуд, воспалиться горло и покраснеть кожа. У аллергиков также бывает после употребления кашель, хрипота, головокружение, тошнота и диарея. У некоторых при этом может быть полная непереносимость продукта.