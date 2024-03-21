Собирать клубнику тихо. Омским дачникам запретили шуметь по ночам на участке

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Стало известно, что на омских дачах и на территории садовых товариществ запретят шуметь по ночам. В закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Омской области» внесут соответствующие поправки. Такое решение приняли депутаты областного заксобрания.
Закон о тишине предполагает запрет на громкую музыку, строительный и другой шум с 22:00 до 08:00. Раньше он касался только многоквартирных домов, дворов, частных секторов. Также нельзя шуметь в указанное время на территории социальных, учебных и медицинских учреждения: санаториев, больниц, школ. Кстати, с 13:00 до 14:00 в многоэтажках есть и сончас, в который действует запрет на шум.
Отныне издавать громкие звуки в указанные часы нельзя в садоводческих, огороднических и некоммерческих товариществах. Кстати, полиции доверили с 2019 года заниматься данными нарушениями.
Правоохранительные органы составляют протоколы в отношении нарушителей, но наказание не шибко большое. Так, физлица могут получить штраф от 500 до 5 тыс рублей, должностные — от 1 до 10 тыс рублей, а юрлица — от 3 до 50 тыс рублей.
Кстати, раз уже дело пошло о дачниках, то можно поговорить и о грибниках. Им также могут угрожать штрафы. Да, за посещение леса и пакости в нем предусмотрены свои наказания в период действия пожароопасного сезона, однако здесь речь о другом.
Дело в том, что не всегда грибы можно собирать. Об этом задумались еще прошлой весной в Госдуме РФ. Запрет также хотят ввести на некоторые виды растений. В этом случае штрафы будут в разы больше, а некоторым грозит и уголовная ответственность. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке, представленной ниже.