Собирать клубнику тихо. Омским дачникам запретили шуметь по ночам на участке

Дело в том, что не всегда грибы можно собирать. Об этом задумались еще прошлой весной в Госдуме РФ. Запрет также хотят ввести на некоторые виды растений. В этом случае штрафы будут в разы больше, а некоторым грозит и уголовная ответственность. Прочитать об этом подробнее можно по ссылке, представленной ниже.