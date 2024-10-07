gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Ягоды

Выбрать дату
2024
Базы отдыха: лучшие места для отдыха в Омской области в 2024 году
7 октября, 06:00
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Эксперт рассказала, как обрезать ежевику, чтобы не испортить ягоду
13 сентября, 08:35
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
Лесное изобилие: омичи собирают богатый урожай ягод
11 сентября, 08:25
Шиповник, ежевика, лисички. Что собирают грибники в лесах Омской области
19 августа, 07:31
Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня
26 июля, 14:03
«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
26 июля, 13:29
Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
Попутно грибники собирают лесные ягоды.
15 июля, 09:27
Сезон открыт. Омичи рассказали, где можно собрать лесную землянику
4 июля, 09:27
За ведерко и за литр. Сколько стоит садовая земляника в Омске
2 июля, 06:51
Земляничные места. Омичам рассказали, где в этом году можно собирать ягоду
1 июля, 03:36
Сезон пьяных птиц. Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей
Птицы едят забродившие холодные ягоды и впадают в спячку.
11 марта, 14:16
Почти 400 кормушек и полтонны семечек и ягод. Юные омичи помогают птицам перезимовать
1 января, 05:17
2023
Омский бизнесмен Шкуренко закрыл свою компанию по торговле ягодами
Компания по итогам 2021 года показала убытки в 13,6 млн рублей.
5 июня 2023, 08:24
2022
Ароматное лакомство. В лесах Омской области начала поспевать земляника
Пользователи делятся сочными ягодными кадрами в соцсетях.
14 июня 2022, 17:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика