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Сезон ягод

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2024
Эксперт рассказала, как обрезать ежевику, чтобы не испортить ягоду
13 сентября, 08:35
Аварийные детские сады, удачная тихая охота и ртуть в Иртыше. Омск сегодня
11 сентября, 14:56
Состав «Авангарда» перед сезоном, ягодный урожай и пожар в гостинице. Омск сегодня
26 июля, 14:03
«Косолапые не дремлют». Жители Омской области начали собирать в лесах чернику
26 июля, 13:29
Лес богат. Омичи поделились, где в области можно найти грибы
Попутно грибники собирают лесные ягоды.
15 июля, 09:27
Сезон пьяных птиц. Омичи начали замечать на улицах города обездвиженных свиристелей
Птицы едят забродившие холодные ягоды и впадают в спячку.
11 марта, 14:16
2023
Когда омичам можно начинать покупать арбузы
19 июля 2023, 14:27
2022
Ароматное лакомство. В лесах Омской области начала поспевать земляника
Пользователи делятся сочными ягодными кадрами в соцсетях.
14 июня 2022, 17:12

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