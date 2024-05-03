Снег и штурмовой ветер. В МЧС омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

Так, завтра, 4 мая, в некоторых районах области прогнозируется кратковременный дождь, грозы и сильный ветер 15-20 м/с. В воскресенье, 5 мая, порывы продолжат усиливаться и будут достигать 24 м/с. Кроме того, в этот день на севере региона ожидается снег и гололед, в других частях области возможен дождь.