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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

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Снег и штурмовой ветер. В МЧС омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

3 мая 2024, 11:18
Фото: Город55
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В МЧС предупредили об опасном изменении погоды в Омской области

Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, на выходных в регионе ожидается ветер порывами до 24 м/с и осадки.

В ближайшие дни Омскую область настигнет кардинальное изменение погоды. Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра на выходных будут достигать 25 м/с, также стоит ожидать осадков и понижения температуры до -5 градусов.

Так, завтра, 4 мая, в некоторых районах области прогнозируется кратковременный дождь, грозы и сильный ветер 15-20 м/с. В воскресенье, 5 мая, порывы продолжат усиливаться и будут достигать 24 м/с. Кроме того, в этот день на севере региона ожидается снег и гололед, в других частях области возможен дождь.

В связи с опасным изменением погоды в региональном управлении МЧС омичей призвали не выходить из дома без необходимости, держаться подальше от рекламных щитов, металлических конструкций и деревьев. При возникновении ЧС обращаться по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно звонить в диспетчерскую службу городской администрации по телефону: 78-78-78.

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