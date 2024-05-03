Снег и штурмовой ветер. В МЧС омичей предупредили об экстремальном изменении погоды

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В ближайшие дни Омскую область настигнет кардинальное изменение погоды. Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, порывы ветра на выходных будут достигать 25 м/с, также стоит ожидать осадков и понижения температуры до -5 градусов.
Так, завтра, 4 мая, в некоторых районах области прогнозируется кратковременный дождь, грозы и сильный ветер 15-20 м/с. В воскресенье, 5 мая, порывы продолжат усиливаться и будут достигать 24 м/с. Кроме того, в этот день на севере региона ожидается снег и гололед, в других частях области возможен дождь.
В связи с опасным изменением погоды в региональном управлении МЧС омичей призвали не выходить из дома без необходимости, держаться подальше от рекламных щитов, металлических конструкций и деревьев. При возникновении ЧС обращаться по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, 101. Также можно звонить в диспетчерскую службу городской администрации по телефону: 78-78-78.