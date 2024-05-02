Компаньон омских строителей Гуриновых зарегистрировал свое ИП

Отметим, что Юрию Гуринову принадлежала половина УК и двух оставшихся фирм, но эта доля была переписана на сами ООО. Токарев владеет еще и 50% УК ООО «Строительные инновации». В этом случае его компаньон — Сергей Кастерин.