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Компаньон Гуриновых зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Компаньон омских строителей Гуриновых зарегистрировал свое ИП

2 мая 2024, 06:57
Фото: 1MI

Компаньон Гуриновых зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Денис Токарев сможет заниматься арендой и управлением недвижимостью.

Омский бизнесмен Денис Токарев зарегистрировался в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись появилась в ГРНИП (государственном реестре ИП) 27 апреля. В новом качестве Токарев сможет заниматься арендой и управлением недвижимостью (это основной вид деятельности), а также строительством жилых и нежилых зданий, прокладкой инженерных коммуникаций, отделочными работами.

На данный момент Денис Токарев является директором 4 компаний. Это ООО «Технологии строительства», «Связьтехсервис», «СК Технологии строительства» и «СК Строй-Инженеринг». В двух последних случаях Токареву принадлежат по 40% уставного капитала. Его компаньоны — известные омские строители Юрий Самуилович и Игорь Юрьевич Гуриновы (34% и 10,5% УК соответственно).

Отметим, что Юрию Гуринову принадлежала половина УК и двух оставшихся фирм, но эта доля была переписана на сами ООО. Токарев владеет еще и 50% УК ООО «Строительные инновации». В этом случае его компаньон — Сергей Кастерин.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Юрий Гуринов#Игорь Гуринов#Регистрация ИП
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