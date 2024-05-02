Компаньон омских строителей Гуриновых зарегистрировал свое ИП

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Омский бизнесмен Денис Токарев зарегистрировался в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись появилась в ГРНИП (государственном реестре ИП) 27 апреля. В новом качестве Токарев сможет заниматься арендой и управлением недвижимостью (это основной вид деятельности), а также строительством жилых и нежилых зданий, прокладкой инженерных коммуникаций, отделочными работами.
На данный момент Денис Токарев является директором 4 компаний. Это ООО «Технологии строительства», «Связьтехсервис», «СК Технологии строительства» и «СК Строй-Инженеринг». В двух последних случаях Токареву принадлежат по 40% уставного капитала. Его компаньоны — известные омские строители Юрий Самуилович и Игорь Юрьевич Гуриновы (34% и 10,5% УК соответственно).
Отметим, что Юрию Гуринову принадлежала половина УК и двух оставшихся фирм, но эта доля была переписана на сами ООО. Токарев владеет еще и 50% УК ООО «Строительные инновации». В этом случае его компаньон — Сергей Кастерин.