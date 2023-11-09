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В одной из фирм семьи Гуриновых сменилось руководство

Гуринов-младший поменял директора в своем «Доне Бульоне»

9 ноября 2023, 07:00
Фото: 1MI

В одной из фирм семьи Гуриновых сменилось руководство

Фирма специализируется на «деятельности столовых и буфетов».

В обществе с ограниченной ответственностью «Дон Бульон», прописанном в Омске на 1-й Железнодорожной, поменялось руководство. До 7 ноября фирмой руководила Людмила Климочкова, занявшая пост директора в апреле, но теперь ее сменила Алма Аманова. Параллельно Аманова продолжает руководить ООО «Элита Омск», которое принадлежит напополам двум женщинам с той же фамилией, предположительно сестрам (их зовут Карина Канатовна и Сабина Канатовна).

Учредителями «Дона Бульона» являются Игорь Гуринов, сын известного омского строителя Юрия Гуринова, и Максим Хазанов, разделившие уставный капитал общества в пропорции 51 к 49. В тех же долях эти бизнесмены владеют и строительной компанией «Академия ремонта», прописанной в том же здании на 1-й Железнодороной. При этом специализация «Дома Бульона» — «Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях».

Отметим, что в течение 14 лет (2006 — 2020) весь уставный капитал компании «Элита Омск» принадлежал АО «ЗСЖБ-6», учредителем которого является Гуринов-старший. Таким образом, действующий директор «Дона Бульона» уже давно связан с бизнесом Гуриновых.

Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Игорь Гуринов
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