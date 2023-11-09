Гуринов-младший поменял директора в своем «Доне Бульоне»

Учредителями «Дона Бульона» являются Игорь Гуринов, сын известного омского строителя Юрия Гуринова, и Максим Хазанов, разделившие уставный капитал общества в пропорции 51 к 49. В тех же долях эти бизнесмены владеют и строительной компанией «Академия ремонта», прописанной в том же здании на 1-й Железнодороной. При этом специализация «Дома Бульона» — «Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях».