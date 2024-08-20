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Юрий Гуринов

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2024
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
20 августа, 10:44
Очередной отказ. Гуринову «зарубили» стройку домов в омском микрорайоне Академический
21 февраля, 06:47
«Регата» разрастается. Гуринову одобрили проект строительства еще одного дома в Омске
26 января, 06:12
2023
Сдвинулись с мертвой точки. В омском микрорайоне Академический построят дома и гараж
5 декабря 2023, 12:28
За 9 лет ни одного дома. В омском микрорайоне Академический хотят строить детсад
15 ноября 2023, 11:10
Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами
Застройщиком дома выступила компания Юрия Гуринова — «Завод сборного железобетона №6».
11 ноября 2023, 04:48
Компания Юрия Гуринова построит жилые дома в одном из районов Омской области
20 сентября 2023, 04:23
Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму
18 мая 2023, 05:50
База отдыха с верблюдом-убийцей принадлежит омскому ЗСЖБ № 6 застройщика Гуринова
23 января 2023, 06:22

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