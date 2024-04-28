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Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса

28 апреля 2024, 09:00
Фото: 1MI
иллюстрация

Россельхознадзор не позволил вывезти из Омска больше полтонны мяса

Трансфер продукции прервали из-за отсутствия ветеринарного сертификата.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области сообщила о предотвращении незаконного провоза мясной продукции — оба груза должны были доставить в Казахстан.

Как сообщается, оба инцидента были зарегистрированы на пункте приема уведомлений «Исилькульский». Так, 26 апреля, специалисты ведомства, после досмотра грузовика, следующего в Астану, обнаружили 60 кг филе говядины без необходимого ветеринарного сертификата Таможенного союза.

Аналогичная ситуация произошла и 27 апреля: была задержана партия свиных ребер весом 500 кг. Грузы, не оформленные должным образом вернули отправителю, а нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, ранее Город55 сообщал о введении Россельхознадзором карантина в Тевризском и Знаменском районах:

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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Россельхознадзор#Мясо#Казахстан#Карантин#Новости#Тевризский район#Знаменский район#Астана#Административная ответственность
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