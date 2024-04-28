Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса

Как сообщается, оба инцидента были зарегистрированы на пункте приема уведомлений «Исилькульский». Так, 26 апреля, специалисты ведомства, после досмотра грузовика, следующего в Астану, обнаружили 60 кг филе говядины без необходимого ветеринарного сертификата Таможенного союза.