Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса

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Пресс-служба управления Россельхознадзора по Омской области сообщила о предотвращении незаконного провоза мясной продукции — оба груза должны были доставить в Казахстан.
Как сообщается, оба инцидента были зарегистрированы на пункте приема уведомлений «Исилькульский». Так, 26 апреля, специалисты ведомства, после досмотра грузовика, следующего в Астану, обнаружили 60 кг филе говядины без необходимого ветеринарного сертификата Таможенного союза.
Аналогичная ситуация произошла и 27 апреля: была задержана партия свиных ребер весом 500 кг. Грузы, не оформленные должным образом вернули отправителю, а нарушителей привлекли к административной ответственности.
Напомним, ранее Город55 сообщал о введении Россельхознадзором карантина в Тевризском и Знаменском районах: