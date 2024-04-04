Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое

Вредителя нашли в урочище «Кузнецовское» Тевризского района, также специалисты зафиксировали очаги на территориях Новоягодинского и Качуковского лесничеств в Знаменском районе. Чтобы избавиться от усача, пользователи лесных угодий будут ежегодно проводить специальные мероприятия по борьбе с карантинным объектом.