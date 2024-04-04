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Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое

4 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
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Омскую область снова атаковало опасное насекомое

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории Тевризского и Знаменского районов очаги опасного вредителя — черного елового усача.

Региональный Россельхознадзор ввел карантин в Тевризском и Знаменском районах из-за нашествия опасного насекомого — черного елового усача. Ограничения установлены на площади 14 399 га.

Вредителя нашли в урочище «Кузнецовское» Тевризского района, также специалисты зафиксировали очаги на территориях Новоягодинского и Качуковского лесничеств в Знаменском районе. Чтобы избавиться от усача, пользователи лесных угодий будут ежегодно проводить специальные мероприятия по борьбе с карантинным объектом.

Напомним, что ранее черный еловый усач был найден на территории Тарского, Муромцевского и Большереченского районов. Общая площадь, на которой вели карантин, равна 216 774 га.

В Омской области снова ввели карантин из-за нашествия черного елового усача
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#Омск#Омская область#Карантин#Новости#Ограничительные меры#Ограничения#Ограничение#Насекомые#Анастасия Баянова#Насекомое
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