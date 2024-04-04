Ввели карантин. Омскую область снова атаковало опасное насекомое

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Региональный Россельхознадзор ввел карантин в Тевризском и Знаменском районах из-за нашествия опасного насекомого — черного елового усача. Ограничения установлены на площади 14 399 га.
Вредителя нашли в урочище «Кузнецовское» Тевризского района, также специалисты зафиксировали очаги на территориях Новоягодинского и Качуковского лесничеств в Знаменском районе. Чтобы избавиться от усача, пользователи лесных угодий будут ежегодно проводить специальные мероприятия по борьбе с карантинным объектом.
Напомним, что ранее черный еловый усач был найден на территории Тарского, Муромцевского и Большереченского районов. Общая площадь, на которой вели карантин, равна 216 774 га.