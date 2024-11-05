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Знаменский район

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Холодный удар: жители севера Омской области снова остались без газа
5 ноября, 05:51
Холод в Знаменском районе: как омская прокуратура решила проблему с отоплением
Прокуратура инициировала административные дела против директора «Знаменского ЖКХ» после выявления нарушений в подаче тепла в многоквартирные дома и учреждения.
29 октября, 07:05
Котельные не справляются. Следком РФ займется холодными батареями омичей
В одном из районов несколько соцучреждений остаются без отопления, несмотря на приближающуюся зиму.
29 октября, 02:42
Греемся по очереди. В Омской области в два соцучреждения так и не дали тепло
Это связано с отсутствием ресурсов для теплоснабжения и обогрева домов.
28 октября, 04:41
В Знаменском районе Омской области приостановили автобусы
7 октября, 03:37
Три месяца без зарплаты. В Омской области рабочие ЖКХ устроили забастовку
21 августа, 05:28
Выполнял воинский долг. Житель Омской области погиб в ходе спецоперации
18 августа, 08:17
В небе над Омском минувшей ночью заметили северное сияние
5 августа, 04:32
В Омской области расцвели очень редкие белые кувшинки: посмотрите на фото
29 июля, 03:30
Вернуть отправителю. Россельхознадзор не допустил к вывозу из Омска полтонны мяса
Трансфер продукции прервали из-за отсутствия ветеринарного сертификата.
28 апреля, 09:00
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
2023
Будет хуже. Проблемы с газоснабжением на севере Омской области решат в 2025 году
7 декабря 2023, 14:37
Пострадал ребенок. В Омской области мотоцикл влетел в автомобиль
Авария произошла в селе Знаменское.
21 августа 2023, 09:42
Виталий Хоценко заявил, что северу Омской области нужно уделять больше внимания
19 августа 2023, 11:36
Да будет свет! На севере Омской области восстановили электроснабжение после аварии
Подключение районов к электричеству затянулось на несколько часов.
12 июля 2023, 10:27
В Омской области экс-руководитель МУПа незаконно заработал на дровах 2 млн рублей
Свою вину бывший директор муниципального унитарного предприятия не признал.
13 мая 2023, 04:40
В реке на севере Омской области нашли тело пенсионера, пропавшего в День Победы
11 мая 2023, 08:14
В Омской области огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и автомобили
9 мая 2023, 04:38
Обратно на печь. Северные районы Омской области переводят на альтернативное отопление
21 508 рублей предусмотрено за переход на электричество, а для тех, кто возвращается к дровам — 8 130 рублей.
27 февраля 2023, 06:00
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Специалисты продолжают работать на объектах.
19 февраля 2023, 08:50

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