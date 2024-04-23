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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

иллюстрация

Монеты и орехи. В Омске задержали мужчину, обокравшего припаркованную во дворе ГАЗель

23 апреля 2024, 12:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Сотрудники МВД задержали омича, обокравшего автомобиль во дворе дома

За любопытство к имуществу в незапертом автомобиле мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о задержании автомобильного вора — мужчина позарился на солнцезащитные очки, банку с тремя сотнями мелочи и добычу покрупнее: блок кондиционера и 20 килограмм грецкого ореха.

Как сообщается, хищение произошло из «ГАЗели», припаркованной во дворе дома на улице 70 лет Октября — владелец оставил фургон всего на сутки, но по возвращении обнаружил потерю имущества. Как оказалось, злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль не был заперт.

Обнаружить похитителя удалось достаточно быстро: мужчина попал на записи камер видеонаблюдения, и к тому же, был «знаком» сотрудникам правоохранительных органов, поскольку ранее был судим.

Как позже рассказал задержанный, украденные орехи он продал за 2 тысячи рублей, а кондиционер пристроил к себе в гараж — оттуда его уже изъяли полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 5-и лет.

Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании в Омске священника украинской греко-католической церкви — 57-летний мужчина обвиняется в реабилитации нацизма.

В Омске задержали священника-нациста
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#Илья Скобин#Происшествия#Кража#Омск#Задержание#Новости
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