Монеты и орехи. В Омске задержали мужчину, обокравшего припаркованную во дворе ГАЗель

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В пресс-центре УМВД по Омской области рассказали о задержании автомобильного вора — мужчина позарился на солнцезащитные очки, банку с тремя сотнями мелочи и добычу покрупнее: блок кондиционера и 20 килограмм грецкого ореха.
Как сообщается, хищение произошло из «ГАЗели», припаркованной во дворе дома на улице 70 лет Октября — владелец оставил фургон всего на сутки, но по возвращении обнаружил потерю имущества. Как оказалось, злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль не был заперт.
Обнаружить похитителя удалось достаточно быстро: мужчина попал на записи камер видеонаблюдения, и к тому же, был «знаком» сотрудникам правоохранительных органов, поскольку ранее был судим.
Как позже рассказал задержанный, украденные орехи он продал за 2 тысячи рублей, а кондиционер пристроил к себе в гараж — оттуда его уже изъяли полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» — наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до 5-и лет.
Напомним, ранее Город55 сообщал о задержании в Омске священника украинской греко-католической церкви — 57-летний мужчина обвиняется в реабилитации нацизма.