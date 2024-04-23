Монеты и орехи. В Омске задержали мужчину, обокравшего припаркованную во дворе ГАЗель

Как сообщается, хищение произошло из «ГАЗели», припаркованной во дворе дома на улице 70 лет Октября — владелец оставил фургон всего на сутки, но по возвращении обнаружил потерю имущества. Как оказалось, злоумышленник воспользовался тем, что автомобиль не был заперт.