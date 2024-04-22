Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Арбитражном суде рассматривают исковые заявления об изъятии земельных участков в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая.
Прокуратура направила в суд уточненные требования по двум делам. В дополнение к восьми спорным земельным участкам общей площадью 42 тысячи квадратных метров, прокуратура просит изъять у частников еще пять участков площадью около 5 тысяч квадратных метров, расположенных в районе «Омского дендрологического сада имени Г. И. Гензе» и сквера «Старозагородная роща».
Как выяснилось, участки незаконно предоставили в частную собственность без торгов и по заниженной цене. Исковые заявления уже в суде, заседания назначены на 15 мая.