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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:29

иллюстрация

Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада

22 апреля 2024, 05:21
Фото: Город55
иллюстрация

Омская прокуратура пытается через суд вернуть земельные участки около дендросада

Прокуратура считает, что эти участки были предоставлены в частную собственность незаконно. Исковые заявления уже поданы в суд. Заседания пройдут 15 мая.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Арбитражном суде рассматривают исковые заявления об изъятии земельных участков в границах улиц Красный Путь — Березовая — 2-я Кольцевая.

Прокуратура направила в суд уточненные требования по двум делам. В дополнение к восьми спорным земельным участкам общей площадью 42 тысячи квадратных метров, прокуратура просит изъять у частников еще пять участков площадью около 5 тысяч квадратных метров, расположенных в районе «Омского дендрологического сада имени Г. И. Гензе» и сквера «Старозагородная роща».

Как выяснилось, участки незаконно предоставили в частную собственность без торгов и по заниженной цене. Исковые заявления уже в суде, заседания назначены на 15 мая.

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