Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада

Прокуратура направила в суд уточненные требования по двум делам. В дополнение к восьми спорным земельным участкам общей площадью 42 тысячи квадратных метров, прокуратура просит изъять у частников еще пять участков площадью около 5 тысяч квадратных метров, расположенных в районе «Омского дендрологического сада имени Г. И. Гензе» и сквера «Старозагородная роща».