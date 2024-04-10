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иллюстрация

Договор расторгли. Прокуратура через суд вернула государству 2 причала в центре Омска

10 апреля 2024, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура добилась расторжения договора о продаже двух причалов в центре Омска

Прокуратура нашла нарушения законодательства о приватизации госимущества и вернула проданные на торгах причалы стоимостью около 2,1 млн рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в июле прошлого года по итогам аукциона из владения Росимущества в Омской области в пользование ИП перешли два причала более чем за 2,1 млн рублей. Впоследствии эти причалы были перепроданы коммерческой организации.

причальные сооруженияпричальные сооружения
причальные сооруженияпричальные сооружения
причальные сооружения
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура выявила нарушения законодательства о приватизации госимущества, после чего направила иск о недействительности торгов и договоров купли-продажи причальных сооружений.

Арбитражный суд Омской области признал недействительными торги и договоры купли-продажи причальных сооружений, обязав покупателей вернуть объекты в федеральную собственность. Со вступлением в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.

Частникам? В Омске началась перепродажа причалов, которые нужно вернуть государству
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#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Аукцион#Новости#Приватизация#Росимущество#Исковое заявление
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