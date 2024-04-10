Договор расторгли. Прокуратура через суд вернула государству 2 причала в центре Омска

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в июле прошлого года по итогам аукциона из владения Росимущества в Омской области в пользование ИП перешли два причала более чем за 2,1 млн рублей. Впоследствии эти причалы были перепроданы коммерческой организации.