Договор расторгли. Прокуратура через суд вернула государству 2 причала в центре Омска

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в июле прошлого года по итогам аукциона из владения Росимущества в Омской области в пользование ИП перешли два причала более чем за 2,1 млн рублей. Впоследствии эти причалы были перепроданы коммерческой организации.
Прокуратура выявила нарушения законодательства о приватизации госимущества, после чего направила иск о недействительности торгов и договоров купли-продажи причальных сооружений.
Арбитражный суд Омской области признал недействительными торги и договоры купли-продажи причальных сооружений, обязав покупателей вернуть объекты в федеральную собственность. Со вступлением в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.