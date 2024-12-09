Судебное заседание

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2024
Причины затопления золоотвала ТЭЦ-5 в Омской области пока неизвестны
9 декабря, 02:48
В преддверии зимы: в омском суде рассмотрят иск о восстановлении газоснабжения
11 сентября, 11:26
Тюменский застройщик опроверг слухи о покушении на участок в парке 30-летия ВЛКСМ
4 сентября, 09:15
Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада
22 апреля, 05:21
Житель Омской области забил до смерти односельчанина и покалечил его сестру
Присяжные уже вынесли обвинительный вердикт, приговор огласят на следующем заседании.
4 марта, 03:50
Вернулась и раскаялась. Омичке дали условный срок за уклонение от военной службы
Женщина уехала на 2 месяца домой.
29 февраля, 03:26
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
14 февраля, 07:00
2023
Получил штраф в 1000 рублей. Омича осудили за публикацию запрещенной символики
Подсудимый не стал отрицать вину. Мужчина пояснил, что разместил фото еще в 2018 году.
30 октября 2023, 04:31
Омич на автомобиле сбил свою супругу и оплатит расходы по санитарной эвакуации
Женщина впоследствии скончалась, а водителя осудили на 7 лет за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.
2 октября 2023, 03:56
«Магниту» снова отказали в пересмотре судебного решения по «мусорным» тарифам
Пятый апелляционный суд Новосибирска рассмотрел жалобу ООО «Магнит» по административному делу по новым обстоятельствам.
10 августа 2023, 13:23
Получил по заслугам. В Омске вынесли приговор лжесотруднику газовой службы
Апелляционный суд оставил в силе приговор 44-летнего омича по делу о мошенничестве под предлогом замены газовых счетчиков.
10 августа 2023, 09:05
Омичка получит миллион моральной компенсации за смерть ребенка в ДТП
Женщина обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда после смертельного дорожного происшествия с участием ее дочери.
31 июля 2023, 09:48

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