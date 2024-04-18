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иллюстрация

Прокуратура в деле. Омская газовая компания выплатила пятимиллионный долг по зарплате

18 апреля 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске рабочим газовой компании задолжали зарплату на сумму 5 миллионов рублей

Без зарплаты за февраль остались 276 работников. Руководитель компании получил предупреждение, а также на него завели дело об административном правонарушении. После этого он выплатил всю задолженность.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ООО «Омская областная газовая компания» не выплатила зарплату 276 работникам за февраль 2024 года. Общая сумма задолженности составила 5 млн рублей.

После проведенной проверки, прокуратура направила директору компании представление. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты в установленный срок).

После вмешательства прокуратуры сотрудники «Омской областной газовой компании» получили зарплату. Таким образом, компания полностью погасила всю свою задолженность.

Напомним, что «АВА Компани» не выплатила более 20 млн рублей своим сотрудникам. Дело в том, что в 2018 году компанию признали банкротом, и 401 работник так и не получил свои выплаты. Вмешалась прокуратура, и долг удалось уменьшить до 4 млн рублей. После поступления денег в конкурсную массу конкурсный управляющий выплатил все задолженности по зарплате.

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