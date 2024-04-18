Прокуратура в деле. Омская газовая компания выплатила пятимиллионный долг по зарплате

Напомним, что «АВА Компани» не выплатила более 20 млн рублей своим сотрудникам. Дело в том, что в 2018 году компанию признали банкротом, и 401 работник так и не получил свои выплаты. Вмешалась прокуратура, и долг удалось уменьшить до 4 млн рублей. После поступления денег в конкурсную массу конкурсный управляющий выплатил все задолженности по зарплате.