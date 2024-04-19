В фонде «Спортивный Омск» появился новый президент

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В фонде «Спортивный Омск» сменилось руководство. До 16 апреля президентом фонда был Андрей Маслюк, но теперь его место заняла Наталья Казанцева. Это титулованная спортсменка, которая 7 раз становилась чемпионом России по дзюдо и 8 раз — по самбо.
Отметим, что в прошлом Казанцевой принадлежали 14% уставного капитала ООО «Нептун», прописанного в Омске на 4-й Транспортной. Эта компания была ликвидирована в 2014 году.
«Спортивный Омск» — фонд с администрацией Омска в качестве учредителя и официальной специализацией «Деятельность в области спорта». Он зарегистрирован в квартире в одной из многоэтажек на Сибирском проспекте, стоимость его чистых активов по данным на 2023 год составляет 10 тысяч рублей. В числе президентов фонда были футболист Евгений Сычев (отец Дмитрия Сычева), глава спортивного общества «Спартак» Владимир Лапков, нынешний директор депспорта городской аминистрации Евгений Баньковский.