В фонде «Спортивный Омск» появился новый президент

«Спортивный Омск» — фонд с администрацией Омска в качестве учредителя и официальной специализацией «Деятельность в области спорта». Он зарегистрирован в квартире в одной из многоэтажек на Сибирском проспекте, стоимость его чистых активов по данным на 2023 год составляет 10 тысяч рублей. В числе президентов фонда были футболист Евгений Сычев (отец Дмитрия Сычева), глава спортивного общества «Спартак» Владимир Лапков, нынешний директор депспорта городской аминистрации Евгений Баньковский.