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«Спортивный Омск» возглавила самбистка Наталья Казанцева

В фонде «Спортивный Омск» появился новый президент

19 апреля 2024, 08:18
Фото: 1MI

«Спортивный Омск» возглавила самбистка Наталья Казанцева

Предыдущий глава ФСО Андрей Маслюк ушел в отставку.

В фонде «Спортивный Омск» сменилось руководство. До 16 апреля президентом фонда был Андрей Маслюк, но теперь его место заняла Наталья Казанцева. Это титулованная спортсменка, которая 7 раз становилась чемпионом России по дзюдо и 8 раз — по самбо.

Отметим, что в прошлом Казанцевой принадлежали 14% уставного капитала ООО «Нептун», прописанного в Омске на 4-й Транспортной. Эта компания была ликвидирована в 2014 году.

«Спортивный Омск» — фонд с администрацией Омска в качестве учредителя и официальной специализацией «Деятельность в области спорта». Он зарегистрирован в квартире в одной из многоэтажек на Сибирском проспекте, стоимость его чистых активов по данным на 2023 год составляет 10 тысяч рублей. В числе президентов фонда были футболист Евгений Сычев (отец Дмитрия Сычева), глава спортивного общества «Спартак» Владимир Лапков, нынешний директор депспорта городской аминистрации Евгений Баньковский.

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#Николай Эйхвальд#Спорт#Новости#Смена руководства#Спортивный Омск
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