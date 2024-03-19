В омском департаменте спорта назначили нового заместителя директора

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
О назначении стало известно сегодня, 19 марта. Иван Колесник представил Ольгу Мицевич на совещании министерства и департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.
«Обсудили, как будем организовывать масштабную кампанию по борьбе за звание молодежной столицы России-2025 и реализацию новых национальных проектов в сфере спорта и молодежной политики. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь всех поставленных целей и продолжим активно развивать наши сферы», — написал министр спорта региона Иван Колесник.
Ранее Ольга Мицевич работала главным специалистом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района, теперь она будет курировать сферу молодежной политики в областной столице.
Напомним, что в конце февраля Евгений Баньковский занял должность директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, сменив на этом посту Дмитрия Здановича.