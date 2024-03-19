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В омском департаменте спорта назначили нового замдиректора

В омском департаменте спорта назначили нового заместителя директора

19 марта 2024, 10:14
Фото: Администрация Омска

В омском департаменте спорта назначили нового замдиректора

Эту должность заняла Ольга Мицевич.

О назначении стало известно сегодня, 19 марта. Иван Колесник представил Ольгу Мицевич на совещании министерства и департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта.

«Обсудили, как будем организовывать масштабную кампанию по борьбе за звание молодежной столицы России-2025 и реализацию новых национальных проектов в сфере спорта и молодежной политики. Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь всех поставленных целей и продолжим активно развивать наши сферы», — написал министр спорта региона Иван Колесник.

Ранее Ольга Мицевич работала главным специалистом Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омского района, теперь она будет курировать сферу молодежной политики в областной столице.

Напомним, что в конце февраля Евгений Баньковский занял должность директора департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, сменив на этом посту Дмитрия Здановича.

Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта
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#Омск#Омская область#Спортивные соревнования#Новости#Департамент#Анастасия Баянова#Спортивные мероприятия#Департамент по делам молодежи#Физической культуры и спорта
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