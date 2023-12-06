Трубы лопнут. В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без тепла

Напомним, что омичи массово пожаловались на холодные батареи в своих квартирах 4 декабря, после этого отключением отопления заинтересовалась прокуратура. Сегодня утром в «Омск РТС» отчитались, что все аварийные работы завершены, и тепло начнет возвращаться в дома жителей города. Но, как выяснилось, давление в трубах так и не поднялось до нужных параметров. В организации опасаются, что при увеличении давления трубы могут просто лопнуть. Если это произойдет, в 40-градусные морозы омичи останутся без отопления.