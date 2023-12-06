Трубы лопнут. В аномальные морозы омские многоэтажки рискуют остаться без тепла

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
На ТЭЦ-5 в среду, 6 декабря, снова снизили параметры теплоснабжения потребителей — температуру и давление. Произошло это, как сообщают «Коммерческие вести», из-за снижения температуры теплоносителя в подающих трубопроводах.
Акционерное общество «Омск РТС» потребовало от своих структурных подразделений контролировать работу систем отопления, которые подключены от ТЭЦ-5, и в случае чего принимать меры от размораживания. Для этого предприятие советует сливать воду в трубах, чтобы те не замерзли из-за воздушных пробок. При этом пока неизвестно, когда именно будет восстановлено теплоснабжение.
Напомним, что омичи массово пожаловались на холодные батареи в своих квартирах 4 декабря, после этого отключением отопления заинтересовалась прокуратура. Сегодня утром в «Омск РТС» отчитались, что все аварийные работы завершены, и тепло начнет возвращаться в дома жителей города. Но, как выяснилось, давление в трубах так и не поднялось до нужных параметров. В организации опасаются, что при увеличении давления трубы могут просто лопнуть. Если это произойдет, в 40-градусные морозы омичи останутся без отопления.
Добавим, что котел, на котором случилась авария, ремонтировали летом. Так что к качеству проведенных работ у прокуратуры могут возникнуть вопросы.