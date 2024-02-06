Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Омичи сообщили, что перерасчет за отопление из-за поломок на ТЭЦ пришел им в недостаточном объеме. Подписчики телеграм-канала «Омский форум» рассказали, в некоторых случая суммы составили около ста рублей при ежемесячном платеже в 1500-2000 рублей.
«66 рублей пересчитали. Удивился такой щедрости. Спасибо, что не накинули как в Подмосковье», — сообщил омич Дмитрий.
«Чтобы перерасчет был существенным, нужно чтобы тепла не было неделю. И то, будет чуть больше сотки. Да, это бред, но таков закон», — резюмировал Игорь.
В прочем, некоторым горожанам расчет пришел значительно более существенный.
«На днях на электронку пришла квитанция за тепло — перерасчет в меньшую сторону в размере 2200 рублей», — рассказал один из комментаторов.
Город55 обратился с вопросом о перерасчете в Теплогенерирующую компанию. В «РТС» рассказали, что размер платы регулируется соответствующим постановлением правительства РФ.
«Перерасчет делается по каждому градусу снижения. Например, если было в квартире 17 градусов вместо 22, то перерасчет будет на 5 градусов, естественно, а не на 22», — рассказали в компании.
Показания, согласно документу правительства, снимаются с индивидуальных и общих приборов учета теплоэнергии.
В декабре в «Омск РТС» объяснили, что жители домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, увидят перерасчет в квитанциях за январь 2024 года. В домах с счетчиками же ситуация другая: там перерасчет будет сделан во время годовой корректировки по отоплению в 1 квартале 2024.
Напомним, в начале декабря из-за аварий на ТЭЦ сотни домов остались без отопления в аномальные морозы.