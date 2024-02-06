Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей

В декабре в «Омск РТС» объяснили, что жители домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепла, увидят перерасчет в квитанциях за январь 2024 года. В домах с счетчиками же ситуация другая: там перерасчет будет сделан во время годовой корректировки по отоплению в 1 квартале 2024.