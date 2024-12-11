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Квитанции

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Можно не платить? Омичам в декабре пришли «неправильные» квитанции за капремонт
11 декабря, 11:35
«Омск РТС» ищет подрядчика, который доставит уведомления о долгах за горячую воду
11 сентября, 06:26
«Энергосбыт» хотят наказать за несправедливые суммы в квитанциях омичей
Омичи уже рассчитались за прошлогодние квитанции, однако им пришло уведомление о необходимости доплатить разницу из-за изменений в тарифах.
2 сентября, 07:18
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
19 апреля, 06:32
Омичи мерзли в квартирах из-за поломок ТЭЦ и получили перерасчет в 100 рублей
6 февраля, 09:45
2022
1,1 миллиард «не туда». Омичи ошиблись почти в 83 тыс. платежных квитанций
Человеческий фактор. Налоговикам Омской области пришлось уточнять 82 797 документов. За 10 месяцев омичи некорректно отправили 1,1 млрд рублей.
28 ноября 2022, 10:19
В Омске изменятся счета в квитанциях на оплату коммунальных услуг
1 сентября 2022, 11:12

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